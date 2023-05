Madagascar: Dr Vahinala Raharinirina - « L'écotourisme peut booster notre économie »

C'est devant un parterre d'étudiants de l'Institut National du Tourisme et de l'Hôtellerie (INTH), vendredi dernier lors d'une conférence-débat, que le Dr Baomiavotse Vahinala Raharinirina, conseiller spécial du président Andry Rajoelina, a partagé ses connaissances sur les enjeux environnementaux dans la relance économique de Madagascar.

D'emblée, elle a fait savoir que dans une perspective de développement durable, l'environnement, l'économie et le social sont indissociables et complémentaires. « Dans ce sens, l'écotourisme qui est une forme de tourisme centrée sur la découverte et la préservation de la nature et des cultures locales est une preuve vivante de ce lien », lance-t-elle. Avant d'affirmer avec persistance que « l'écotourisme peut booster notre économie, si toutefois les conditions requises sont remplies ». Qualifiant l'écotourisme de levier de la relance économique, elle a cité notamment le cas de certains pays comme le Rwanda, le Botswana et le Costa Rica ayant opté pour cette voie.

Bonnes pratiques

Elle développe avec passion l'expérience du Costa Rica, un pays riche en biodiversité qui, avec 27% de sa surface totale des aires protégées, réussit à avoir 1,7 milliard de dollars de recettes touristiques annuelles grâce à l'écotourisme. Plus encore, ce pays a pu atteindre une croissance incroyable, ramenant le taux de pauvreté de 40% à 20% en l'espace de 25 ans. « Bref, le Costa Rica est une success story qui nous interpelle », soutient ce docteur en économie spécialiste de l'environnement.

Motivés et déterminés, les jeunes étudiants ont bien participé au débat et les échanges étaient encourageants. La conférencière se dit particulièrement touchée par l'intelligence, la curiosité, l'optimisme et l'esprit d'innovation que ces jeunes ont démontré lors de ces débats, ayant d'ailleurs permis d'ores et déjà d'identifier des pistes de bonnes pratiques pour le tourisme à Madagascar.