Madagascar: Hajo Andrianainarivelo - Contre la mise en place d'une Transition

Très actif sur tous les fronts, le parti Malagasy Miara-Miainga de Hajo Andrianainarvelo ne reste pas indifférent par rapport au débat qui commence à occuper tous les esprits à moins de six mois du premier tour de la présidentielle.

En déplacement à Ambatondrazaka, dans la capitale de la région Alaotra-Mangoro, ce samedi, Hajo Andrianainarivelo a écarté toute tentative de mettre en place une Transition. « On n'a pas besoin d'une transition. Il faut, en revanche, faire en sorte que les élections soient propres, transparentes et avec des résultats acceptés par tous afin que le président élu puisse développer le pays », a-t-il, d'ailleurs, soutenu. Ce déplacement a également permis aux responsables du MMM de sensibiliser la population à surveiller de près le processus électoral, de s'inscrire sur la liste électorale et de la vérifier.

Décentralisation

Avec cette position, le Malagasy Miara-Miainga reste dans la logique de ce qu'il a entrepris depuis sa sortie de la majorité. En effet, le parti de Hajo Andrianainarivelo fait partie des formations qui s'investissent énormément dans l'éclaircissement du public sur ses principes et ses valeurs. Avec une base idéologique stable et un arsenal électoral qui commence à avoir un ancrage solide, le MMM semble mieux parti pour affronter l'épreuve des urnes.

Et comme cheval de bataille, les Bleus et Jaunes misent sur la mise en place d'une décentralisation effective afin de permettre le relance économique. « Si la décentralisation sera bien appliquée et que les responsables locaux seront mis à leur juste place, beaucoup de problèmes seront résolus sans attendre le pouvoir central », a expliqué l'ancien ministre qui a tenté avec l'audience qui est resté concernée durant tout l'événement de trouver des solutions sur tous les maux qui gangrènent le pays.