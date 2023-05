Burkina Faso: 76è Assemblée mondiale de la Santé - Le ministre Robert KARGOUGOU, à Genève, en Suisse

Le Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique, Dr Robert Lucien Jean-Claude KARGOUGOU, prend part à la Soixante-Seizième Assemblée mondiale de la Santé du 21 au 30 mai 2023 à Genève, en Suisse. A cette occasion, il a conduit une délégation de techniciens, de responsables de projets et de programmes en lien avec la santé et l'hygiène publique.

Arrivé à Genève le dimanche 21 mai 2023, Monsieur le ministre et les membres de sa délégation ont pris part, dans l'après-midi, au Palais des Nations, à la cérémonie d'ouverture officielle de l'Assemblée mondiale de la Santé, placée sous le thème : « 75 ans de l'OMS : sauver des vies, agir en faveur de la santé pour tous ».

Cette cérémonie a donné le top départ, pour la période du 21 au 30 mai, de la grand-messe de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Y prennent part, des délégués des 194 États Membres, des Etats membres observateurs, des institutions partenaires, des représentants de la société civile et des experts de l'OMS. L'objectif de cette 76ème Assemblée générale est de convenir des priorités actuelles et futures, ainsi que des politiques de l'OMS.

Au terme de la cérémonie officielle d'ouverture, le Dr Robert Lucien Jean-Claude KARGOUGOU, a tenu, avec sa délégation, une séance de travail avec Son Excellence Monsieur Dieudonné Désiré W. SOUGOURI, Ambassadeur, Représentant Permanent du Burkina Faso à Genève, assisté de Madame Nadine TRAORÉ/, Ambassadeur, Représentante permanente adjointe et de ses collaborateurs. Figurait à l'ordre du jour, la revue des documents de travail et du programme de la délégation du Burkina Faso.

Au cours des travaux de l'Assemblée générale, le Ministre Robert Lucien Jean Claude KARGOUGOU, à l'instar de ses homologues, interviendra à la tribune de cette instance, le lundi 22 mai 2023. A l'occasion du débat général, Monsieur le ministre présentera l'expérience du Burkina Faso, de même que les défis et préoccupations du peuple burkinabè, surtout dans un contexte post covid, sécuritaire et humanitaire qui impacte négativement l'état de santé des populations.

En marge des travaux de la 76ème AMS, il prendra part, notamment :

à la réunion ministérielle sur le renforcement de la prévention, de la préparation de la réponse, et du relèvement suite aux urgences de santé publique par le biais d'amendements au Règlement sanitaire international (2005), organisée par le Kenya ;

aux réunions de coordination des Ministres du Groupe AFR ;

à la célébration de la Journée de l'Afrique organisée par la Fédération des associations et fabricants de produits pharmaceutiques, etc.

Monsieur le Ministre aura également des échanges avec ses partenaires au plan bilatéral et multilatéral.

Il faut rappeler que c'est la deuxième AG assemblée mondiale de la santé organisée en présentiel, depuis la survenue de la pandémie de la COVID 19. Les membres de la délégation du Burkina Faso vont prendre part à une série de sessions, de tables rondes stratégiques organisées dans plusieurs commissions.

Placée sous le thème : « 75 ans de l'OMS : sauver des vies, agir en faveur de la santé pour tous », la soixante seizième Assemblée mondiale va regrouper, du 21 au 30 mai 2023, les acteurs du domaine autour de décisions en lien avec les objectifs et les stratégies sanitaires à même d'orienter leur travail en matière de santé publique et les activités du Secrétariat de l'OMS, de façon à améliorer la santé et le bien-être de tous dans le monde.

L'Assemblée Mondiale de la Santé est l'organe décisionnel de l'OMS. Elle a pour fonctions principales d'arrêter la politique de l'Organisation, de nommer le Directeur général, de contrôler la politique financière et d'examiner et d'approuver le budget de l'OMS. L'Assemblée mondiale de la Santé se tient chaque année à Genève, en Suisse.

L'Assemblée mondiale de la Santé sert aussi de tribune pour rendre compte des travaux entrepris dans des domaines définis et pouvoir ainsi déterminer ce qui a été accompli et convenir de stratégies pour combler les lacunes.

Depuis 1948, elle est l'institution spécialisée des Nations Unies en charge des questions de santé publique dans le monde, rassemblant les nations, les partenaires et les communautés. Ensemble ils s'emploient à promouvoir le meilleur état de santé possible pour tout être humain, sans distinction de race, de religion, de genre, d'opinions politiques et de situation économique ou sociale.