Cote d'Ivoire: CAN 2023 - Les chefs religieux s'approprient l'événement

Deux jours après sa rencontre avec la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels à Yamoussoukro, François Albert Amichia, président du Comité d'organisation de la Can 2023, a échangé avec le Forum des confessions religieuses de Côte d'Ivoire.

La rencontre qui a eu lieu, le mercredi 17 mai, à la Cathédrale Saint Paul du Plateau, a été l'occasion pour le patron de l'organisation locale de la Can 2023 de leur donner un certain nombre d'informations sur les préparatifs de la fête et solliciter par la même occasion leur implication dans la réussite de l'événement.

« Le Cocan 2023 prépare une grande campagne de communication. Mais avant, il nous est apparu bien indiqué d'informer les éminents guides religieux et hommes de Dieu que vous êtes afin que vous puissiez confier notre organisation sous la sainte protection du Tout-Puissant Créateur pour que notre compétition se déroule dans la sérénité et l'harmonie. Et également pour avoir votre appui, vos prières et conseils avisés pour faire de cette Can, un facteur de rapprochement entre les Ivoiriens », a déclaré le président Amichia.

En retour, les hommes de Dieu ont fait savoir leurs préoccupations. Elles ne sont d'ailleurs pas loin de celles qui sont distillées sur les différents réseaux sociaux. Très vite, le président du Cocan 2023 a « désintoxiqué » les guides religieux en leur donnant la bonne information sur les préparatifs de la Can.

Le forum présidé par le Révérend Ediémou Blin Jacob a salué la démarche du président du Cocan, avant de décider de s'approprier cette Coupe d'Afrique des nations.

Tout comme à la Chambres des rois, à Yamoussoukro, François Amichia a pris le soin d'édifier les guides religieux sur la Can. Un événement qui existe en Afrique depuis 1957 et appartenant à Confédération africaine de football (Caf). Les pays membres, selon des critères d'un cahier de charges, postulent pour avoir l'organisation de cette compétition sportive qui réunit les meilleures sélections nationales.

Il leur a fait le point sur les activités du Cocan depuis sa nomination, le 14 juin 2021, en remplacement de Lambert Feh Kessé, sur les acquis duquel il a capitalisé. « Nous avons conçu une stratégie articulée autour de trois phases que sont, la phase de conception et de planification, celle de pré-opération et la phase opérationnelle. »

L'innovation majeure, a rappelé le président Amichia, réside dans le projet héritage : « un ensemble de biens matériels et immatériels acquis et construits à l'occasion de cette fête de la jeunesse pour servir aujourd'hui et demain ».

Il y a surtout cette approche inclusive, qui vise à associer toutes les forces vives de la nation. A ce titre nous avons créé une plate-forme dénommée Cocan business club pour fédérer les acteurs du secteur privé et du monde économique autour des opportunités de l'organisation de la Can. Dans la même dynamique, les organisations socioprofessionnelles et les parties prenantes seront associées.

Pour rapprocher l'organisation de des villes hôtes, nous allons créer des comités locaux du Cocan pour impliquer les populations, et les collectivités.