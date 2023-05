Sénégal: Lutte / Victoire expéditive face à Forza - «Franc» fait grimper sa valeur boursière

Le lutteur «Franc» a grimpé dans la bourse des valeurs de la lutte en boostant sa côte en venant au bout de Forza lors du grand gala concocté hier, dimanche 21 mai à l'arène nationale.

Invaincu jusqu'ici, le lutteur de l'écurie Wrestling s'est montré expéditif devant le mastodonte de l'écurie Fass-Ndakarou. Moins d'une minute aura suffi au lutteur des Parcelles Assainies pour s'imposer devant un adversaire. Un adversaire qui n'avait non seulement pas l'avantage de la taille mais avait plus de vécu et d'expérience. Mais ces atouts n'étaient pas suffisants devant un Franc, rompu dans toutes les formes de lutte. Dès le coup d'envoi donné par l'arbitre à 20h 29, le longiligne lutteur de Fass ne tarde pas à l'apprendre à ses dépens. Fidèle à sa réputation de bagarreur, Forza est à l'offensive et ne fait aucun mystère de sa volonté de percer la garde de son adversaire.

Le temps de quelques déplacements latéraux, il amorce l'attaque. Il déclenche la bagarre en lançant quelques coups pour ensuite lancer la première attaque. Le lutteur de Jambar Wresling Academy basée aux Parcelles réussira toutefois à bloquer cette charge et riposter. Dans cette manoeuvre, Forza tente ensuite le tour de force. Mais, il bute sur la ténacité de son jeune adversaire reconnu comme un lutteur redoutable dans le corps à corps. Dans cette action, Franc ne tardera pas d'ailleurs à montrer ces atouts en sortant une fulgurante clé technique pour ceinturer son vis-à-vis. Il enchaîne aussitôt par un plaquage qui confond Forza et le mettra sur quatre ses appuis.

Cette expéditive victoire, obtenue en moins de 45 secondes, va permettre à Franc d'accrocher une 12e victoire en autant de combats. Dans le combat spécial qui a opposé Serigne Ndiaye 2 (écurie Fass) et Eumeu Sène Jr (Guédiawaye), les débats n'ont pas volé haut. Acculé à plusieurs reprises, le lutteur de Guédiawaye n'a pas fait le poids. Contraint de battre en retraite et enjamber les sacs, il n'a pas réussi à tenir tête au Fassois. S'il a échappé au KO, Eumeu Séne Junior sera battu au bout d'une molle attaque où il sera déséquilibré et enfoncé au sol.