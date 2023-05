Sénégal: Matam / Construction, équipement et dotation en fournitures - Abdoul Doudou Ly, ex-Dg de l'ARTP, au chevet de l'école

Féto Saddel, un hameau de la commune de Bokidiawé, dans le département de Matam (nord), a réceptionné, vendredi, deux classes en dur nouvellement construites et équipées en table-bancs et bureaux pour remplacer les deux abris provisoires en paille qui servaient de salles de classes depuis 2018 aux 80 jeunes écoliers parmi lesquels une soixantaine de filles.

Pour accompagner les potaches, le donateur Abdoul Doudou Ly ancien directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP)), a remis un important lot de fournitures et un sac à chaque apprenant.

La joie se lisait sur le visage des jeunes écoliers, ce jour, à Féto Saddel, en franchissant le seuil de leurs nouvelles salles flambant neuves. Désormais ils bénéficient d'un cadre d'apprentissage sain, en remplacement de leurs anciennes salles de classe faites de paille où ils étaient laissés au gré des intempéries, de la poussière, du soleil et de la chaleur, en plus d'une récurrente menace de la présence des serpents. Toute la plénitude du caractère festif dans lequel s'est contenu l'événement auquel ont pris part les différentes notabilités locales, qui ont assisté à la coupure symbolique du ruban marquant la remise des clefs des infrastructures en présence de l'adjoint au sous-préfet d'Ogo et le Secrétaire général de l'Inspection d'académie de Matam.

« Il y a quelques années, les conditions d'apprentissage des élèves étaient très difficiles, nous avons pris l'engagement de construire deux salles de classe pour remplacer les abris provisoires qui avaient fait l'objet d'une actualité qui a eu une résonnance négative après un message du directeur d'école qui a été largement partagé », a dit le donateur Abdoul Doudou Ly, ancien directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP). « Une modeste contribution de sa part aux efforts considérables consentis par l'Etat », de son avis, « en vue d'améliorer les conditions d'enseignements-apprentissages et de relever, le niveau de scolarisation dans la localité, surtout des filles ». Pour demander à l'occasion aux parents à s'engager dans le maintien de ces dernières à l'école en s'impliquant d'avantage dans la poursuite de leurs études.

Dans la dynamique, le donateur qui dit accorder une grande importance à l'éducation des enfants, en plus des constructions de deux salles de classe équipées, d'un box de toilettes séparées pour les filles et garçons, d'un logement pour le directeur de l'école (en cours), a procédé à la distribution de kits scolaires aux élèves. « Pour mieux assister le chef de l'Etat dans sa politique, comme toujours et pour l'éternité, nous nous sommes accordés la diligence de servir toujours les populations, et peu importe les stations que nous occupons car nous restons persuadés que l'Etat ne peut pas tout faire. Et l'éducation n'a pas de prix », selon l'Ingénieur en Génie Électrique, au demeurant responsable politique.

Durant la cérémonie de remise des clefs des deux salles de classes, les actes du donateur ont été fortement salués par la communauté à travers le message du plus âgé du hameau, qui au nom des siens, a exprimé la satisfaction de la population, en annonçant les sincères remerciements et la gratitude des habitants des différentes concessions. Une action de haute portée, de l'avis de l'adjoint au sous-préfet, qui durant son allocution a relevé la noblesse de son geste. Tout comme le secrétaire général de l'inspection d'académie qui a salué à son tour la mise à disposition de ces nouvelles constructions constatées autour de l'amélioration des conditions d'études des élèves.