Sénégal: Africa Mith pour des ponts équilibrés entre l'Afrique et les Emirats Arabes Unis

Créer des ponts et des échanges de manière équilibrée entre l’Afrique et les Émirats Arabes Unis dont Dubaï. C’est l’un des objectifs que vise l’événement Africa Mith dont la première édition s’ouvre à partir du 27 mai 2023 à Dakar et sur le thème général : « Investir au Sénégal ».

Son initiatrice, Mme Hapsatou Sy, l’a fait savoir lors d’une conférence de presse qu’elle a animée ce dimanche 21 mai dans la capitale sénégalaise.

Revendiquant ses origines sénégalo-mauritanienne, la bonne dame estime que l’Afrique doit faire face à l’image de cimetière de jeunes diplômés qui peinent à trouver un emploi.

Devant cet état de fait, elle estime que des initiatives comme Africa Mith s’imposent dans la mesure où elle apporte une touche particulière en ouvrant des perspectives et aller vers des choses concrètes. Une démarche pour ne pas en faire une rencontre de plus.

Se projetant dans la durée, cet événement met les jeunes et les femmes au cœur des débats. C’est une manière d’initier quelque chose qui impulse le changement mais surtout faire bouger les lignes, dira Mme Sy.

A son avis, il faut que les jeunes arrêtent de prendre les pirogues pour aller en Europe et se pencher sur les opportunités pour honorer le parcours de leurs parents

Il appartient, d’après elle, aux autorités publiques de transformer les opportunités pour permettre aux jeunes de faire parler leur talent. C’est ainsi que 200 influenceurs venus du monde entier sont attendus à ces assises de Dakar.

A en croire Hapsatou Sy, ce sont des leaders d’opinion qui vont porter des messages d’espoir sur l’entrepreneuriat des jeunes mais aussi partager leur expérience avec des spécialistes africains et internationaux.

Pour elle, la particularité d’Africa Mith c’est son statut d’événement immersif autour de l’entrepreneuriat, de l’économie et des opportunités qui va plonger les jeunes dans la réalité.

De l’entrepreneuriat au business halal en passant par les nouvelles technologies, l'emploi et la formation, l’enfance et l’éducation, le sport, la santé et le bien-être, l’agriculture et l’environnement, le tourisme, le Sénégal Émergent, l’immobilier, les industries culturelles et créatives, la littérature, la gastronomie et le commerce, tous ces secteurs d’activités seront à l’ordre du jour.

D’après Hapsatou Sy il s’agira de mettre sur scène des femmes et des jeunes qui inspirent. Un livre-blanc est ainsi attendu au terme des 11 jours d’échanges, pour faire des propositions concrètes et un plan de suivi dans la mise en œuvre des actions retenues.