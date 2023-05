Tunisie: L'oeil de l'expert | Mohamed Ali Mahjoubi (ancien défenseur de l'EST) - «L'attaque manque de percussion»

Pour l'ancien international défenseur «sang et or», les recrutements effectués ne répondent pas aux exigences d'une équipe qui aspire à remporter la Champions League, au niveau de l'attaque notamment.

«L'Espérance ne va pas bien depuis un certain temps déjà. A l'arrivée de Radhi Jaïdi, l'équipe n'était pas déjà au meilleur de sa forme et l'entraîneur n'a pas pu aller au bout de son projet sportif. Sous la conduite de Nabil Maâloul, l'équipe a retrouvé une âme. Les choses se sont améliorées avec lui, mais le calendrier établi par la FTF, tantôt serré à raison d'un match tous les trois jours, tantôt proposant des périodes creuses irrégulières, des fois courtes, des fois longues, pas conformes aux critères scientifiques les plus élémentaires de la préparation physique, a fait du mal à l'équipe.

Aussi, faire jouer les matches au mois de Ramadan dans la journée a beaucoup affecté la santé des joueurs, ce qui explique la cascade des blessures. Je tiens à préciser une chose : ce qui est vrai pour les joueurs de l'Espérance l'est aussi pour tous les footballeurs tunisiens.

Pour revenir à l'EST, les absences des piliers de l'équipe pour blessures, Hamdou El Houni, Ghailane Chaâlali et Moez Ben Chérifia notamment, ainsi que le huis clos ont beaucoup pesé, particulièrement lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions.

Sur l'ensemble de la saison, l'effectif «sang et or» est d'ores et déjà amoindri en termes de qualité dans la mesure où il y a des recrutements effectués, mais ratés et qui ne peuvent pas aider l'équipe à gagner la Ligue des champions.

Des insuffisances qui touchent en premier lieu le compartiment offensif. Quand on veut recruter des attaquants, c'est de la trempe de Hamdou El Houni qu'il faut le faire. D'ailleurs, son absence a beaucoup pesé dans la balance. On ne peut pas dire autant en ce qui concerne les recrutements de Riadh Ben Ayed et Mohamed Ali Ben Hammouda qui manquent tous les deux de poids et de profondeur. C'est pourquoi l'attaque de l'EST manque de percussion aussi. Par ailleurs, les coups francs directs de Ben Ayed sont bien bottés, mais ce n'est pas suffisant pour justifier son recrutement. Il se peut aussi qu'il ne se soit pas acclimaté suffisamment pour apporter le plus escompté. Quant à Ben Hammouda, il a un bon jeu de tête, sans plus. Son rendement est instable, ce qui lui fait d'ailleurs beaucoup de tort. En ce qui concerne Sabir Bougrine, il aurait pu mieux faire au vu de ses qualités.

Sur le plan moral, les joueurs ont été très touchés, car ils étaient affectés par les commentaires sur les réseaux sociaux. Or, un footballeur professionnel est censé ne pas s'occuper de ce qui se publie sur les réseaux sociaux.

Au match retour contre Al Ahly, je m'attendais personnellement à une réaction d'amour-propre. Une réaction défendant la réputation d'un grand club de la trempe de l'Espérance. J'étais très déçu de la prestation des joueurs, même si la mission de la qualification était quasi-impossible. Sauf qu'on exigeait seulement des joueurs une prestation faisant honneur aux couleurs du club, sans plus.. On ne peut pas passer sous silence la mauvaise prestation du gardien Sedki Debchi, flottant et hésitant. Quand on est le dernier rempart de la défense espérantiste, on doit se montrer beaucoup plus solide au poste.

Pour finir, je suis persuadé que l'Espérance se remettra sur pied assez vite. Il faut faire les bons choix, pour l'entraîneur et pour les recrutements à faire au prochain mercato estival».