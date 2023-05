Tunisie: L'Office National de la Famille et de la Population célèbre son 50e anniversaire - Une institution forte et pérenne

Les intentions des pouvoirs publics sont claires, notamment par la forte mobilisation autour des festivités de l'Onfp. A savoir pérenniser une institution nationale de premier ordre en matière de santé publique qui doit être accompagnée et suivie durablement et efficacement.

« L'Office national de la famille et de population... et la marche d'un demi-siècle », tel est le thème de la célébration du cinquantième anniversaire de l'institution sous tutelle du ministère de la Santé et qui a longtemps rendu d'innombrables services à la jeunesse et à la famille tunisiennes depuis 1973. A cette occasion, le Professeur Ali Mrabet, ministre de la Santé, a supervisé, à la galerie de l'Information de la capitale, la cérémonie d'inauguration de l'exposition documentaire sous le thème précité.

Un moment phare lors de la visite guidée de la foire a vu la présentation de la pionnière de l'Onfp Mme Souad Chaber, devenue avec le temps l'emblème et la figure de proue de l'honorable institution sanitaire. Retraitée depuis longtemps, elle n'en a pas moins vu passer l'essentiel des directeurs généraux et exercé un rôle prépondérant dans son domaine de prédilection et son champ d'intervention. Un moment de communion conforté par la présence outre du ministre de la Santé, de celle de Mme Amel Belhadj Moussa, ministre de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Séniors, et M. Kamel Deguiche, ministre de la Jeunesse et des Sports.

Après avoir accompagné les visiteurs parmi la délégation gouvernementale pour leur présenter les dates et étapes marquantes de son institution, Kaouther Saïdi, chargée de communication au sein de l'Onfp et présidente des festivités à l'occasion, a résumé les enjeux de cette foire et ses perspectives : « Aujourd'hui on a une activité importante à di user, à travers l'évocation du parcours et des accomplissements de l'Onfp durant son cinquantenaire ». Elle revient sur l'exécution depuis 1973 du programme national, entrepreneurial et présidentiel destiné aux familles tunisiennes au sein de l'Onfp qui a obtenu beaucoup de succès.

La Foire culturelle retrace l'ensemble des étapes historiques de consolidation et de développement de l'Onfp depuis 1973 à nos jours. Avec un retour en images des cadres de l'Office qui se déplaçaient dans les zones reculées et lointaines du pays pour présenter leurs services d'accompagnement et d'assistance médicale. De nombreux spots télévisés de sensibilisation de l'Onfp et de ses activités, en plus des articles de presse mémorables et très instructifs, ont été di usés et présentés à l'assistance.

Elle relate également les campagnes de communication qui ont présenté par le passé les études de l'Onfp pour extraire des données statistiques enrichissantes et fructueuses consultables et accessibles encore aujourd'hui. La galerie d'images et de textes di usés en permanence durant trois jours peut permettre aux étudiants et professionnels en matière de santé d'élargir leurs champs de connaissances et leurs orientations dans les différents domaines couverts par l'Onfp.

Trois jours d'exposition

Cette exposition est organisée dans le cadre du programme de célébration du 50e anniversaire de la création de l'Onfp, sous le slogan « Soutien à vos droits reproductifs et à votre service de façon continue.» La foire attenante passe en revue, par des moyens numériques et des supports imprimés et audiovisuels, les étapes les plus importantes traversées par l'O ce et le développement des programmes et des approches médicales et éducatives qu'il a adoptées pendant cinq décennies. L'exposition met également en lumière les réalisations de cette ancienne institution nationale et son accompagnement des transformations démographiques, sanitaires, sociales et économiques de la société tunisienne et de ses évolutions et nouveaux besoins et priorités, et sa contribution e cace à l'amélioration de la condition des femmes, des jeunes et maris en Tunisie et l'amélioration de la qualité de vie.

A cette occasion, l'avenue Habib-Bourguiba est le théâtre de l'organisation d'activités et de services médico-éducatifs à destination du public sur les différentes composantes de la planifi cation familiale et de la santé de la reproduction, assurés par les équipes de l'O ce à travers une clinique mobile et deux tentes. Cet espace sera également l'occasion de souligner les défi s posés dans les domaines de la population et du développement et un appel renouvelé à soutenir le programme national de planifi cation familiale et de santé de la reproduction.

En plus du dossier de presse, trois documents ont été remis à l'assistance, à savoir une brochure sur « l'Onfp au service de la famille », un ouvrage sur « la volonté politique et la pensée démographique tunisienne » et un autre document sur les derniers développements durant les décennies passées du programme national pour la planifi - cation familiale et la santé reproductive.

A ce titre, les prochaines dates marquantes de l'Onfp sont le 11 juillet 2023 à l'occasion de la Journée internationale de la population et plus tard en septembre 2023, par l'organisation d'un symposium national et international sur le thème de la famille et de la population. Une autre présentation a suscité la curiosité des visiteurs. Il s'agit d'une application «sexe et santé' disponible sur le store de Google. Elle existe depuis 3 ou 4 ans et téléchargeable gratuitement. Elle peut rendre service aux jeunes tunisiens pour connaître les bonnes habitudes à adopter en matière de santé sexuelle et reproductive.