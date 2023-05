Sénégal: Secteur du tourisme - Lancement du réseau des universitaires, le Resusts

Le Réseau des universitaires du tourisme du Sénégal (Resusts) a été lancé le 20 mai à Dakar en présence du ministre du Tourisme et des Loisirs Mame Mbaye Niang.

Une initiative magnifiée par M. Niang qui soutient qu'elle permettra de mettre à profit le savoir-faire des universités au service du secteur touristique sénégalais. « Nous ne pouvons pas définir des politiques publiques sans s'y associer les universitaires. Je me félicite pour votre engagement pour accompagner ce secteur », a déclaré Mame Mbaye Niang. Il dit avoir décidé avec l'accord du président de la République, d'associer le Resusts à la gouvernance du secteur du tourisme avec l'octroi d'un poste de conseiller technique.

Pour sa part, Aissatou Diongue, présidente du Resusts a salué le lancement de cet outil qui vise à renforcer le secteur touristique sénégalais. «Le Resusts s'inscrit dans l'amorce d'une dynamique de gestion plus connectée au secteur touristique et à l'institutionnel, au secteur privé et au monde scientifique et universitaire », a confié Mme Diongue. Elle a ajouté que le secteur privé touristique pourrait mieux contribuer aux performances de l'économie sénégalaise en renforçant son redressement dans la voie de sa relance post-covid-19.

Aïssatou Diongue informe que le Resusts compte dans le cadre de son travail, appuyer le ministère du Tourisme en réalisant des diagnostics et des études prospectives en élaborant des orientations stratégiques. Elle a expliqué que le Resusts est porté par des enseignants et des enseignantes, chercheurs pluridisciplinaires et des professionnels du tourisme sénégalais. Ses objectifs sont entre autres, l'aide à la prise de décision, l'appui aux collectivités territoriales dans leur quête d'identité touristique, le renforcement de l'insertion professionnelle des étudiants formés dans les métiers du tourisme.