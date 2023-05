Tunisie: Conseil de l'ordre des ingénieurs Tunisiens | Colloque international sur l'accréditation de la formation des ingénieurs - Comment devient-on ingénieur ?

Quelles sont les meilleures écoles d'ingénieurs ? Quel cursus suivre pour devenir un bon ingénieur ? Les écoles d'ingénieurs en Tunisie (aussi bien étatiques que privées) offrent-elles une formation adéquate à leurs étudiants ?

Pour répondre à ces questions, le Bureau de la formation de l'Ordre des ingénieurs tunisiens organise les 3 et 4 juin prochain à Sousse dans un hôtel de la place, un colloque international sur l'accréditation de la formation d'ingénieurs sur le thème «Internationalisation de la formation des ingénieurs».

Animé par un panel d'experts de divers pays et de différents organismes internationaux d'accréditation tels que l'Enaef, Le Citef, le réseau Figure, le CTI et l'Asiin, ce colloque s'articulera principalement sur les normes et les bonnes pratiques en matière d'accréditation et de qualité de la formation des ingénieurs et sera l'occasion de débattre des défis et des opportunités pour l'enseignement supérieur.

Les conférenciers apporteront leurs expertises et leurs expériences pour aider à orienter les discussions et les débats, et pour contribuer à l'amélioration de la qualité de la formation des ingénieurs dans le monde entier.

Ce colloque verra la participation d'experts tunisiens en matière de formation des ingénieurs.