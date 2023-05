Tunisie: Expatriès - Laïdouni encore buteur !

Le milieu défensif d'Union Berlin, Aïssa Laïdouni, a refait le coup en marquant un but d'un tir du pied droit pour réduire le score face à Ho enheim.

Deuxième but consécutif en Bundesliga mais défaite (2-4). Noté 8.3 pour sa seule deuxième mi-temps disputée, il reste à Laïdouni un dernier match crucial face au Werder Brême, sauvé de la relégation, pour briller et l'Union pour accrocher une qualifi cation historique en Champions League. Le même Werder qui a accroché Elyès Skhiri, toujours aussi régulier, et Cologne par un nul (1-1). La maison du Bouc fi nit à une place habituelle au milieu du tableau.

Bonne saison pour Khazri

L'attaquant Wahbi Khazri a permis à Montpellier d'obtenir la victoire (0-3) à Nantes. Premier relégable. Sorti à la 70e, il a e ectué un bon match comme à son habitude avec des passes réussies et aucune perte de balle. Le club héraultais se positionne au milieu du tableau et fi nit sa saison en beauté.

Grand retour de Sliti

Longtemps éloigné des terrains pour blessure, soit plus de 4 mois, le virevoltant ailier gauche d'Ettifaq, Naïm Sliti, est entré au cours des 10 dernières minutes du match perdu au final (2-1) face à Abha de Saad Bguir, auteur d'un doublé. Les deux clubs ont virtuellement assuré leur maintien dans le championnat d'Arabie Saoudite avec 9 points d'avance sur Al Adalah, premier relégable, à 3 journées de la fin.

Revoilà Ben Ouannès !

En Turquie, Mortadha Ben Ouannès enchaîne deux victoires avec Kasimpasa, virtuellement sauvé de la relégation. Après une victoire (1-2) face à Sivasspor et un but de l'arrière gauche tunisien, Kasimpasa a dominé Istanbulspor (1-0) et Ben Ouannès est passé ailier droit.