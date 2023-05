Tunisie: Play-off | 7e journée - USBG-CA (1-1) - Un nul équitable

Chacun a eu ses temps forts, chacun a su braver la tempête et s'en sortir à moindres frais.

Stade 7-Mars de Ben Guerdane: USBG-CA (1-1). But de Moez Haj Ali (48') et Hamdi Lâabidi (70'). Temps printanier. Public nombreux. Arbitre central : Lotfi Bekouassa (Algérie) assisté de Brahim Hamlaoui et Hamza Bouzit. Quatrième arbitre: Houssem Ben Yahia. Commissaire du match: Said Kordi. Arbitre VAR : Nabil Wael (Egypte). Assistant VAR: Abdelfateh Hani. Avertissements: Fakhreddine Ouji, Zouheir Dhaouadi, Hamdi Lâabidi, Mahmoud Messai, Ayoub Chaabane, Chiheb Laabidi, Jawhar Ben Hassen et Mohamed Jomaa.

USBG: Abdelafou, Ben Khedher, Jouini, Ben Hassen, Chaabane, Hadj Ali (Rafik Kamerji), Messai, Banga, Mosrati (Mohamed Jomaa), Makhloufi (Mohamed Naceur Hamed), Ouji.

CA: Moez Hassen, Skander Laabidi, Nader Ghandri (Chiheb Laabidi), Hamza Agrebi (Ghazi Abderazak), Adem Taoues, Ahmed Khélil, Rodrigue Kossi, Larry Azouni (Wissem Ben Yahia), Zouheir Dhaouadi (capitaine) (Alioune Mbaye), Hamdi Laabidi, Mohamed Ali Omri (Ali Amri).

L'Etoile freinée à Béja, les poursuivants immédiats que sont le CA de Said Saibi, second, et l'USBG de Nidhal Khiari, 3e, avaient forcément pour objectif d'en profiter, maximiser pour fondre sur le leader et lui coller aux basques comme on dit, outre la place de dauphin en jeu au cours de cette explication. Passons sans transitions au déroulé du match.

Pas de round d'observation de part et d'autre avec deux Onze qui s'affrontent sans ménagement, sans résultat cependant. Un gros quart d'heure de jeu et aucune domination ne se dégage alors que le CA allumera les premières mèches par la suite. 22', déboulé clubiste et ballon fuyant vers Agrebi qui, d'une tête piquée, n'inquiètera pas Achref Abdelafou. 24', le CA insiste par Omri dont la frappe enveloppée sera sans danger pour le portier de l'USBG. 40', Kossi sauve le CA suite à une incursion de Ouji alors que Moez Hassen était battu.

L'arme du contre aurait donc pu être fatale pour le CA mais le Béninois Rodrigue Kossi a maintenu le CA en vie. Ce faisant, la minute qui suit, Moez Hadj Ali manque de peu de débloquer le score. 48', le CA, à son tour, hérite d'un coup franc et le tir de Dhaouadi rasera le montant. On en restera là pour ce premier half où les deux portiers se sont particulièrement illustrés alors que Kossi a relevé vers la fi n Ghandri (blessé) dans l'axe.

Deux buts

De retour de pause, Kossi vire vers le poste de latéral droit et Ghazi Abderazak prend le poste de stoppeur. A peine quelques secondes et voilà que Moez Hadj Ali, pur produit clubiste, permet aux siens de mener au score suite à un service de Mahmoud Messai (48'). Le CA va désormais devoir courir... Vers l'heure de jeu, Hadj Ali, buteur, va céder sa place à Kamerji, un autre buteur de la Ligue 1.

65', Ali Amri bute sur Achref Abdelafou, décidément assez «focus». Le CA insiste et égalisera par l'incontournable Hamdi Laabibi d'un retourné spectaculaire (67'). l'USBG tente de reprendre l'avantage mais Hamed tergiverse alors que Hassen était battu. 76', Laabidi perce sur le couloir gauche, sert Dhaouadi qui n'anticipe pas...Par la suite, jusqu'à la fi n, les deux équipes n'y parviendront pas. Le nul est équitable fi nalement.