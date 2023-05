Afrique du Nord: Athlétisme/Championnats arabes U23 - 5 médailles supplémentaires pour l'Algérie

TUNIS — La sélection algérienne des moins de 23 ans a décroché cinq nouvelles médailles de différentes couleurs dimanche, lors de la deuxième journée des Championnats arabes de la catégorie, disputée au complexe sportif de Radès (Tunis).

Une moisson qui porte le total provisoire de la sélection algérienne à 14 médailles: 2 or, 6 argent et 6 bronze, en attendant les trois dernières journées de compétition, prévues lundi, mardi et mercredi.

Trois des cinq médailles décrochées étaient en bronze et elles étaient l'oeuvre de Yazid Dalaâ sur le 1500 mètres, Daribne Heddil au saut en hauteur et Malak Fertouni sur le 400 mètres.

Les deux autres breloques, quant à elles, étaient en bronze, et elles ont été décrochées par Ghania Rezig sur le 800 mètres et Ayoub Sikou sur le 400 mètres.

Après deux journées de compétition, la sélection algérienne occupe la quatrième place, derrière la Tunisie (3e, avec 3 or, 4 argent, 5 bronze), et l'Egypte (2e avec 5 or, 1 argent et 2 bronze).

216 athlètes (messieurs et dames), représentant 17 pays prennent part à cette compétition : la Tunisie (pays hôte), l'Algérie, le Qatar, l'Arabie Saoudite, l'Irak, Oman, Bahreïn, le Koweït, le Yémen, l'Egypte, le Liban, Djibouti, la Somalie, le Maroc, le Soudan, la Libye et les Emirats arabes unis.