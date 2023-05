Congo-Kinshasa: Kongo central - Inauguration de la nouvelle plateforme de Perenco Magisus

En séjour de travail le week-end dernier à Moanda, dans la province du Kongo central, le ministre des Hydrocarbures, Didier Budimbu, et la vice-ministre, Wivine Moleka, ont assisté à l'inauguration de la nouvelle plateforme de Perenco, une entreprise d'exploitation pétrolière. IIs ont visité, à cette occasion, la nouvelle barge de formation de cette société.

La nouvelle plateforme dénommée Magisus vise à optimiser la production actuelle de Perenco en République démocratique du Congo (RDC) tout en réduisant considérablement l'empreinte carbone et préparer l'avenir de la valorisation du gaz offshore.

Magisus est un support installé de la compression de gaz pour fermer la boucle de gaz à haute pression nécessaire à la production et permettre de produire de nouveaux puits forés en 2023-2024. En plus, de réduire considérablement le volume de gaz torché. Une réduction d'émissions de gaz carbonique d'environ cent vingt mille tonnes par an est attendue grâce au Magisus.

Avant cette inauguration, Didier Budimbu et Wivine Moleka ont apprécié, à juste titre, le bien-fondé de cette structure qui sera bénéfique pour la production pétrolière. Cette barge training center, dénommée Jean-Robert Ippet-Letembet, a déjà formé plus de 417 employés et sous-traitants en RDC dans divers domaines du secteur pétrolier. Elle permet d'assurer des enseignements sur mesure tout en facilitant la logistique.

En son sein, les formations sont personnalisées et conçues en fonction des besoins réels des apprenants. Les formations sont fondées sur du matériel neuf ou recyclé adapté aux normes universelles.

Cette barge flottante permettra aux employés et sous-traitants d'acquérir des compétences pratiques adaptées à leur environnement de travail et de rester à la pointe des avancées ainsi que des innovations dans le secteur des hydrocarbures via un apprentissage mis à jour en permanence.

Il est à noter que Perenco est la seule entreprise qui exploite le pétrole en RDC et se base dans le bassin côtier avec une production de 25 000 barils/jour.