Maroc: Patrimoine agricole d'importance mondiale - Les systèmes ingénieux du Maroc

Rome — L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a remis, lundi à Rome, les certificats de reconnaissance officielle à 24 nouveaux Systèmes ingénieux du patrimoine agricole d'importance mondiale (SIPAM), dont deux marocains.

Voici les sites marocains:

-Les ksour de Figuig (Inscrit en 2022)

Il est situé à l'extrême Sud-est du Maroc dans la région de l'Oriental. De nombreuses populations d'origines géographiques et ethnoculturelles différentes se sont succédées et mêlées à Figuig : berbères, arabes, maures andalous et noirs africains, mais aussi la communauté juive.

La vie difficile au désert, qui contraint à l'interdépendance, a créé une société très unie et solidaire. L'agro biodiversité locale est riche est variée, constituée des céréales, des légumineuses, des cultures maraîchères, et plusieurs espèces fruitières dominées par le palmier dattier.

Un total de 75 variétés cultivées sont reparties sur 45 espèces dans tout le site. Les variétés locales utilisées sont présentes à 100% pour le palmier dattier, à plus de 80% pour les cultures maraichères, les légumineuses et l'arboriculture et moins de 40% pour les céréales.

L'élevage est la première activité exercée conjointement avec la production végétale.

La flore sauvage comprend 46 familles sur un minimum de 258 espèces dont 30 sont endémiques.

Treize taxons de la flore locale peuvent être considérés comme rares. La présence des sources d'eau et des refuges naturels ont permis la vie d'une faune riche et diversifiée.

Elle englobe les vertébrés supérieurs, 43 espèces de mammifères, 171 espèces d'oiseaux et 25 espèces de reptiles-amphibiens.

-Système agro sylvo-pastoral de l'arganier dans l'Espace Ait Souab-Ait Mansour (Inscrit en 2018)

Situé dans la région de l'Anti Atlas, il s'étend sur les grandes vallées du Sud-Ouest dans le cercle d'Ait Baha au nord et de Tafraout au sud.

Il est en grande partie inclus dans la zone de transition de la Réserve de Biosphère de l'Arganier (RBA) et englobe Jbel Lkest qui fait partie de la Zone A.

La population est constituée en majorité d'origine Amazigh, mais aussi d'origine arabe intégrée depuis des siècles. La vie de la population locale de cette zone est étroitement liée, d'une manière directe et indirecte à la biodiversité locale.

Il est donc évident que l'agro-biodiversité a pour principal rôle la sécurité alimentaire des familles, l'alimentation animale, la trésorerie et la semence. Plus de 50 espèces, représentées par 102 variétés locales végétales, y sont sont cultivées.

La production animale est assurée par l'élevage de 16 races appartenant à différentes espèces de bovins, ovins, caprins, camelins, équins, volaille et abeilles.

Ce site offre des ressources complémentaires en matière de diversité associée. Par sa localisation dans la zone refuge du hotspot méditerranéen, ce site possède une diversité biologique exceptionnelle.

Elle compte 321 espèces végétales dont 106 sont endémiques. La faune sauvage comprend, pour sa part, plus de 144 espèces dont 18 sont endémiques à la zone.

L'arganier "Argania spinosa" est l'espèce emblématique et l'arbre clef de voûte de la région. Cette Sapotaceae, la seule présente au Maroc, à la fois forestière, fruitière et fourragère est le pivot d'un système agraire traditionnel qui joue un rôle irremplaçable dans l'équilibre écologique de la région.

-Le site d'Imilchil-Amellagou (Inscrit en 2011)

Il est situé dans les montagnes du Haut Atlas oriental du Maroc à une altitude de 2000m. Grâce à sa riche biodiversité, le site est intégré dans le Parc National du Haut Atlas oriental et de la zone A de la Réserve de Biosphère des Oasis du Sud du Maroc.

Il comprend des oasis froides, vallées, lacs et zones humides (Agoudal) et les pâturages semi-désertiques. Le site comprend le cercle d'Imilchil qui se compose de cinq municipalités rurales, et administrativement, fait partie de la province de Midelt et d'Amellagou qui relève de la province d'Errachidia. Il couvre une superficie totale de 309.295 ha. La population est d'environ 38.000 habitants, répartis sur 6255 ménages. L'agriculture et l'élevage occupent 65% de la population active.

Grâce à l'accumulation de leur savoir, de labeur et de l'ingéniosité, les tribus d'Ait Hdidou et d'Ait Marghad ont fait des oasis froides et des agdals d'Imilchil-Amellagou, un modèle de développement durable et rationnel face aux aléas et aux hostilités diverses d'un milieu naturel très adverse. Ils ont su intégrer, d'une manière harmonieuse, dans une agriculture vivrière des oasis, les parcours arides et de montagnes et ont dégagé des pratiques communautaires de solidarité et de discipline.

Ce système renferme une riche diversité agricole et associée. Les populations locales ont développé à travers le temps un savoir-faire très riche et varié.

Le site représente un paysage varié rassemblant des lacs, des montagnes, des vallées, des plateaux, des oasis, des grottes et un désert. Ce site assure la sécurité alimentaire des populations locales, leurs besoins en eau, en laine, en plantes médicinales, en bois de feu et autres.