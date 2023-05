Afrique: MOCA 2023 - Une brochette d'artistes célèbrent la diversité et la richesse artistique de l'Afrique

Rabat — Humoristes, chanteurs, chorégraphes, producteurs et danseurs venus des quatre coins de l'Afrique ont célébré, samedi soir au théâtre national Mohammed V de Rabat, la diversité et la richesse artistique du continent, et ce dans le cadre de la 8ème édition du festival MOCA.

Les humoristes ivoirien Malam Adamo, tunisienne Samia Orosemane, franco-congolais Jean-Claude Muaka, marocain Rachid Rafik et franco-sénégalais Waly Dia, ont ainsi gratifié les festivaliers, issus de toutes les générations et de divers horizons, de spectacles hilarants, le tout dans une ambiance festive et bon enfant.

Les comédiens, chacun avec son style particulier, sa touche personnelle, sa gestuelle et ses vannes, ont présenté avec une cadence parfaite des sketchs inédits imprégnés des scènes du quotidien et de la réalité de tous.

Sous les ovations et les applaudissements d'un public ravi, le chanteur nigérian 1Da Banton et le Marocain Hatim Ammor se sont également produits sur scène, offrant ainsi des performances incroyables qui n'ont laissé personne indifférent.

Les festivaliers ont été enchantés, le temps d'une soirée, par l'énergie débordante et communicante, la voix singulière et le talent incroyable des artistes, en dansant sous les rythmes de leurs chansons à succès et en fredonnant leurs paroles.

D'autres artistes ont également pris part à cette soirée et ont présenté une prestation artistique extraordinaire et unique qu'ils ont concocté ensemble durant ces derniers jours lors des divers ateliers du festival MOCA, mettant en avant les différentes pratiques artistiques acquises.

"Le festival MOCA, auquel je participe pour la première fois, est une belle expérience qui m'a permis d'assister à plusieurs ateliers et d'échanger avec plusieurs artistes de différents pays africains", a indiqué le chanteur Hatim Ammor, dans une déclaration à la MAP.

"Grâce à cet évènement inédit j'ai découvert les différents aspects de la chanson et de l'art africains que j'ai beaucoup apprécié", a-t-il dit, exprimant par la même occasion sa fierté de "représenter le Maroc dans cette manifestation, surtout que le festival MOCA se tient dans le cadre des célébrations de Rabat, capitale de la culture africaine".

Pour sa part, l'humoriste Waly Dia, qui se produit pour la première fois à Rabat, a déclaré que "cela fait du bien de voir l'Afrique unie autour de projets culturels et de pouvoir rencontrer de nouveaux artistes", appelant, dans ce sens, à "faire perdurer ce genre d'initiatives".

Organisée du 18 au 21 mai à Rabat, la 8ème édition du festival MOCA se tient sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en partenariat avec Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLUA), le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la ville de Rabat ainsi que la Fédération des industries culturelles et créatives de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), les Fondations Hiba et Al Mada, et avec le soutien de la Fondation nationale des musées.