Maroc: Boulemane - L'INDH porte une attention particulière aux personnes en situation de précarité

Boulemane — L'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) porte une attention particulière aux personnes en situation de précarité, notamment les personnes âgées et les sans-abri.

A cet égard, la Commission provinciale du développement humain de Boulemane a engagé les travaux de réhabilitation et d'équipement de deux centres dédiés à ces deux catégories, afin de porter la capacité d'accueil du centre pour personnes âgées à 20 lits, en plus d'un salon et des sanitaires, et celle des sans-abri à 10 familles, en plus d'une salle de soins et d'une cantine.

Les deux centres offrent des services d'accueil, d'orientation, d'hébergement, d'alimentation et de santé, et accueille également des personnes de passage durant les vagues de froid que connaît la région.

Dans ce contexte, le chef de la Division de l'Action Sociale à la province de Boulemane, Fouad Hajji, a mis en exergue, dans une déclaration à la MAP et à sa chaîne d'information en continu "M24", la contribution de l'INDH dans sa troisième phase à la prise en charge de ces deux catégories de la population, à travers le projet de réhabilitation et d'équipement des deux centres pour un enveloppe de 868.222 dirhams.

Il a également fait état de l'attribution de deux subventions d'un montant de 200.000 dirhams à l'association qui s'occupe de la gestion de ces deux espaces, sous la supervision de la délégation provinciale de l'Entraide nationale et en coordination avec la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale à Boulemane.

De son côté, le directeur du Complexe social de Missour, Foulani Belkacem a indiqué que cet établissement comprend une maison pour personnes âgées, Dar Talib, Dar Attaliba et un Centre pour sans-abri, soulignant que les pensionnaires de ce complexe sont originaires de toutes les communes de la province.

Il a ajouté que la maison pour personnes âgées accueille actuellement 15 hommes et femmes, précisant que le Complexe social de Missour a accueilli des dizaines de personnes sans-abri durant l'hiver.