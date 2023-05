Cameroun/Congo-Kinshasa: Prix Marc-Vivien-Foé 2023 - Seko Fofana, Chancel Mbemba et Terem Moffi finalistes

Le défenseur international congolais Chancel Mbemba figure dans la dernière sélection de trois joueurs pour le prix Marc-Vivien-Foé couronnant le meilleur footballeur africain de Ligue 1 pour la saison 2022-2023.

Radio France internationale et France 24 ont rendu publics, le 19 mai, les noms des trois joueurs finalistes du prix Marc-Vivien-Foé 2023, récompensant le meilleur footballeur africain de Ligue 1 de la saison 2022-2023. L'Ivoirien Seko Fofana, le Congolais Chancel Mbemba et le Nigérian Terem Moffi sortent d'une première sélection de onze joueurs. Le nom du vainqueur sera annoncé le 30 mai à 5h30 TU sur les ondes de Radio France internationale et sur les sites internet rfi.fr et france24.com.

Le défenseur international congolais, Chancel Mbemba (28 ans), arrivé libre de tout contrat à Marseille, le 15 juillet 2022, a fait une saison exemplaire, défenseur régulier, accrocheur, technique et même buteur. Il est sans doute le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille cette saison, avec avec le Chilien Alexis Sanchez. Sera-t-il le deuxième Léopard auréolé après Gaël Kakuta en 2021 ? L'on note qu'aucun défenseur n'a pas remporté ce trophée depuis sa création, en obtenant la majorité des votes du jury. Mbemba sera peut-être le premier.

L'Ivoirien Seko Fofana (27 ans) est tout autant bien placé pour arracher le trophée pour la deuxième fois consécutive, après avoir été sacré l'Africain de la Ligue 1 la saison 2021-2022. Le capitaine et homme-orchestre du RC Lens, actuel deuxième du championnat et en route pour se qualifier en Ligue des champions d'Europe, a réussi une saison haut de vol. Récupérateur, passeur et buteur, Seko Fofana est déterminant cette saison avec les Sang et Or. Il a donc les chances de garder le trophée et imiter ainsi son compatriote Gervhino, vainqueur du trophée Marc-Vivien-Foé en 2010 et 2011.

Le troisième prétendant s'appelle Terem Moffi. Passé de Lorient à l'OGC Nice en cours de saison, l'international nigérian de 23 ans a, certes, eu besoin d'un temps d'adaptation, mais n'a pas perdu son efficacité devant le but. Moffi a débuté sa carrière professionnelle en Lituanie, avant de passer le grand cap. Ancien avant-centre de Courtrai en Belgique, il a su marquer les esprits en Ligue 1 d'abord à Lorient et ensuite à Nice. S'il remporte le prix Marc-Vivien-Foé, il imitera son compatriote Victor Osimhen, gagnant en 2020 avec Lille et actuellement champion et meilleur buteur d'Italie avec Naples.