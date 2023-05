Congo-Brazzaville: Transport - La logistique, un levier pour l'épanouissement des entreprises

Le cabinet Guelem consulting group a organisé, le 20 mai, à Brazzaville, avec l'appui de ses partenaires, la sixième édition du forum international sur la logistique, le management et la qualité. L'occasion lui a permis de vulgariser les enjeux de la logistique dans la gestion de la chaîne de valeurs au Congo.

Le sixième forum international sur la logistique, le management et la qualité s'est tenu sur le thème « Logistique : fonction transversale et levier de toute l'entreprise ». Il a regroupé des dizaines de participants constitués essentiellement des étudiants, des diplômés sans emploi et des chefs d'entreprise. Pour cette édition, hormis les enjeux de la logistique, le cabinet Guelem a élargi sa sensibilisation à plusieurs autres domaines en vue de permettre aux jeunes de choisir des initiatives utiles pouvant les inciter à créer leurs propres entreprises et de garantir leur insertion sociale.

« Nous avions consacré les cinq premières éditions à la vulgarisation du concept logistique et sa fonction au sein des entreprises. Pour cette édition, nous avons étendu le concept à d'autres domaines, parmi lesquels banque et assurances ; ressources humaines ; informatique de gestion ; la santé sexuelle où nous parlerons des cancers de sein et du col de l'utérus », a souligné Fred Boris Ngandzadi, directeur du cabinet Guelem consulting group.

Lors de cette édition, les participants ont suivi aussi des thématiques sur le droit, notamment sur les dispositions juridiques à prendre dans le domaine des transports. A cet effet, un sous-thème a été développé sur la sécurité maritime dans le golfe de Guinée, dont le port autonome de Pointe-Noire fait partie.

Axant son intervention sur la piraterie maritime, l'orateur a relevé deux facteurs majeurs causant l'insécurité sur ce corridor maritime. Il a dénoncé notamment l'incapacité des Etats composant le golfe de Guinée à bien sécuriser cet espace maritime ainsi que la désorganisation des territoires situant le long de ce corridor.