Congo-Brazzaville: Projet Lisungi/Développement du capital humain - Des kits scolaires pour 3 807 élèves autochtones de la Likouala

Au premier trimestre 2023, les services du projet Lisungi ont distribué, dans la Likouala, des kits scolaires à 3 807 élèves autochtones fréquentant dans trente-deux écoles ORA (Observer, réfléchir, agir) des circonscriptions scolaires de Bétou, d'Enyellé et d'Impfondo sur les trente-cinq que compte le département.

Investir dans le développement du capital humain, tel est l'objectif fondamental du projet Lisungi/système des filets sociaux, à travers l'octroi des allocations aux ménages pauvres vulnérables. En effet, pour accompagner la scolarité des élèves autochtones, le projet Lisungi leur a offert 4 125 ardoises, 5 933 paquets de cahiers de 200 pages, 1867 boîtes mathématicales, 4 306 paquets des craies blanches, 1 968 paquets de stylos bleus et rouges, 4 392 sacs à dos, 4 365 tenues scolaires, 4 742 paires de sandales, 10 166 livres de français pour lecture, 86 livres "Guide de compétences de vie courante", 73 livres de calcul de mathématiques niveau I et II, 2 434 tailles crayons, 2 434 crayons et 2434 gommes.

Les trente-deux écoles ORA concernées par cette offre sont reparties ainsi qu'il suit : circonscription scolaire d'Enyellé : seize écoles ORA bénéficiaires dont 803 garçons et 640 filles ; Bétou : onze écoles ORA (1 096 garçons et 910 filles) ; Impfondo : cinq écoles ORA (167 garçons et 133 filles), pour un total de 3 749 bénéficiaires.

Les élèves autochtones bénéficiaires ont remercié le gouvernement pour cette bonne action, tout en promettant de lui rendre l'ascenseur en travaillant au service de l'Etat. « Nos parents n'ont pas de moyens, voilà pourquoi nous fournissons des efforts pour réussir. Ils effectuent des activités qui ne rapportent pas assez, mais ils le font pour nous afin que notre lendemain soit meilleur. La plupart de nos parents n'ont jamais été à l'école, quand quelque chose manque, ils ne sont pas prompts à réagir. Cette aide de Lisungi est vraiment un bon cadeau du ciel, merci au président de la République. Je peux dire que si je suis encore à l'école, c'est grâce à Lisungi. J'aimerai être militaire à la fin de mes études pour servir mon pays et prendre soin de mes parents », a laissé entendre Bénie, élève autochtone en classe ORA 2, à Enyellé.

Cette donation s'inscrit dans le cadre du protocole d'accord signé entre le projet Lisungi et le ministère en charge de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation dont le but est de soutenir le secteur éducatif dans le département de la Likouala. L' accord prévoyait, entre autres, un soutien matériel (des kits scolaires et didactiques) pour les élèves des écoles ORA afin de les mettre au même diapason que les apprenants du circuit formel. « Cette distribution est venue à point nommé parce qu'elle règle les vrais problèmes auxquels sont confrontés les autochtones tous les jours. A travers les images présentées au début, je pense que vous constatez vous-mêmes le degré de vulnérabilité de nos frères autochtones. Le projet Lisungi a vraiment amené son appui dans cette école ORA. Merci au gouvernement pour cette initiative qui porte vraiment ses fruits, certains doutaient des actions de Lisungi, mais je peux maintenant vous affirmer que le projet existe et les actions sont là. Les élèves autochtones en tenue scolaire, c'est une première à Enyellé », s'est réjoui le coordonnateur des écoles ORA dans la Likouala, Hugues Makena

Un geste accueilli avec beaucoup d'enthousiasme et de reconnaissance par les bénéficiaires qui souhaitent sa pérennisation pour que les élèves autochtones soient aussi dans de bonnes conditions avec tous les outils. « Aujourd'hui c'est devenu une réalité ; pour cela, nous remercions le président de la République, Denis Sassou N'Guesso. Les autochtones sont très contents, vous les voyez tout souriants pour exprimer leur grande joie. Mais que Lisungi ne s'arrête pas à mi-chemin, le projet doit continuer », ont-ils souhaité.

200 enseignants recrutés, formés et pris en charge par le projet Lisungi

Notons que dans le cadre des interventions du Projet Lisungi dans le département de la Likouala, le gouvernement et la Banque mondiale s'étaient engagés à apporter un appui substantiel aux systèmes de santé et éducation. Le but étant de permettre aux bénéficiaires des transferts monétaires d'investir dans le développement du capital humain, question de rompre la transmission intergénérationnelle de la pauvreté.

Dans le volet éducation, spécifiquement, les actions prioritaires portaient, entre autres, sur l'identification et le recrutement des enseignants bénévoles évoluant dans les établissements secondaires publics ; la formation du personnel enseignant évoluant à tous les niveaux ; le paiement des indemnités du personnel non fonctionnaire actuellement évoluant dans les différents établissements scolaires publics et pris en charge par les parents d'élèves ; l'appui aux missions d'inspection et de supervision de la Direction départementale et des différentes inspections de l'Enseignement ; la dotation de différentes écoles en matériel didactique, supports pédagogiques, manuels scolaires et autres fournitures en lien avec les besoins évalués/identifiés ; le paiement par le projet des frais de scolarité des élèves afin de garantir le fonctionnement des structures scolaires.

Depuis novembre 2021, 200 enseignants des cycles primaires et secondaires ont été recrutés, formés et pris en charge par le projet Lisungi, avec l'appui technique du Projet d'appui à l'amélioration du système éducatif. Selon l'état des lieux dressé par des services habilités, dans le département de la Likouala, des milliers d'enfants autochtones sont scolarisés grâce au système ORA, mis en place par des prêtes spiritains. Les écoles ORA sont ainsi expérimentées dans la plupart des villages autochtones avec l'appui de l'Unicef et du projet Lisungi qui prend, spécifiquement, en charge les enseignants et apporte des fournitures scolaires aux élèves.