Ethiopie: Le pays réitère son engagement à renforcer le commerce et l'intégration des entreprises en Afrique

Addis Ababa le — La toute première exposition One African Expo a débuté aujourd'hui au Musée éthiopien d'art et de science à Addis-Abeba, en l'honneur de la célébration du 60e anniversaire de l'Union africaine.

L'exposition se tient du 22 au 27 mai 2023 sur le thème "Permettre le développement" et a pour objectif d'améliorer les relations commerciales et d'investissement entre les pays africains afin de contribuer à la croissance économique, au développement et à la transformation du continent.

L'Expo se veut un salon professionnel interentreprises (B2B) sans précédent, créé spécifiquement pour les gouvernements africains, les secteurs privé et public, les entreprises mondiales et les professionnels du monde des affaires, afin de présenter leurs produits, services et expertise.

Elle devrait servir de porte d'entrée commerciale au continent africain et de plaque tournante pour la connectivité mondiale, a-t-on indiqué.

Lors de l'ouverture de l'exposition, le ministre d'État au commerce et à l'intégration régionale, Kassahun Gofe, a réaffirmé que l'Éthiopie s'engageait à renforcer le commerce et l'intégration des entreprises sur le continent.

Il a déclaré que l'exposition One Africa jouera un rôle essentiel dans le renforcement de l'intégration régionale et ouvrira la voie à la réussite de l'Agenda 2063.

Le directeur général de One African Expo, Yalew Getachew, a déclaré que l'exposition facilitera l'entrée des produits et services africains sur le marché mondial et ouvrira de nouvelles perspectives aux entreprises du continent.

Il a précisé que l'exposition améliorera également la visibilité de l'écosystème commercial africain, mais aussi qu'elle permettra d'acquérir un avantage concurrentiel sur le marché mondial.

En fournissant une passerelle vers le marché mondial, One Africa Expo 2023 offre une occasion unique de promouvoir le commerce bilatéral entre l'Afrique et le monde.

Cette plateforme offre une expérience visuelle exceptionnelle de l'Afrique, rassemblant diverses industries allant de la mobilité à la diversité culturelle, en passant par le tourisme, la technologie, les initiatives vertes, les agro-industries, les services financiers et les infrastructures, impliquant l'ensemble des 55 États membres.