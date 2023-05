Nigeria: L'enlèvement d'un prêtre du diocèse d'Okigwe n'est que le dernier en date d'une longue liste

Abuja — Le Pére Kingsley Maduka, curé de la paroisse catholique du Christ Roi, Ezinnachi-Ugwaku, Okigwe L.G.A., dans l'Etat d'Imo, au sud-est du Nigéria, a été enlevé le 19 mai dernier.

Selon le chancelier du diocèse d'Okigwe, le père Iwuanyanwu, le prêtre a été enlevé alors qu'il visitait la chapelle nouvellement construite pour l'adoration eucharistique dans le village d'Ogii à Okigwe.

Le 15 avril dernier, un autre prêtre appartenant au clergé du diocèse d'Okigwe avait été enlevé. Il s'agit du père Michael Ifeanyi Asomugha, pasteur de l'église St Paul à Osu, qui a été enlevé le long de la route Oriagu-Obowo dans l'État d'Imo, alors qu'il revenait d'une ordination diaconale. Les ravisseurs avaient placé un énorme rocher sur la route pour bloquer la voiture dans laquelle se trouvait le prêtre. Lorsqu'il est sorti de la voiture pour enlever la grosse pierre, il a été attaqué par les bandits. Le frère prêtre, qui se trouvait sur le siège du conducteur, a réussi à s'échapper et a donné l'alerte. Le père Asomugha a été libéré quelques jours plus tard grâce à l'intérêt de sa famille. L'enlèvement le long des routes est l'une des tactiques les plus courantes utilisées par les ravisseurs au Nigeria (voir Fides 29/3/2023).

Selon les données communiquées à l'Agence Fides par l'Église au Nigeria, cinq prêtres ont été enlevés dans le diocèse d'Okigwe entre 2021 et 2022. Le cas du Père Fidelis Ekemgba, curé de l'église St Peter à Umunohu Amakaohia dans la zone de gouvernement local de Ihitte/Uboma, enlevé le 12 septembre 2021 puis relâché, a fait grand bruit car, selon la police nigériane, il a été kidnappé par un gang dirigé par Izuchukwu Anoloba, pasteur de l'Église apostolique du Christ à Lagos. Après son arrestation, le kidnappeur a déclaré qu'il regrettait ses actes "car je suis maintenant une honte pour le corps du Christ et pour ma famille", dit-il.

Outre les prêtres, les religieuses sont également victimes d'enlèvements, comme les quatre religieuses de la congrégation diocésaine Sisters of Jesus the Saviour qui ont été enlevées alors qu'elles se rendaient à la messe le 21 août 2022. Les religieuses, Johannes Nwodo, Christabel Echemazu, Liberata Mbamalu et Benita Agu ont été libérées par la suite.

Le fléau des enlèvements à des fins d'extorsion est répandu dans une grande partie du Nigeria (voir Fides 29/4/2023). Dans l'État d'Imo, où se trouve le diocèse d'Okigwe, l'axe routier Enugu-Port Harcourt, entre Enugu et Okigwe, est l'une des zones où les enlèvements d'automobilistes sont les plus fréquents.

En ce qui concerne les ravisseurs, outre les bandits locaux, des bandes de bergers peuls sont également accusées dans l'État d'Imo, mais ils ne sont pas originaires de l'État et semblent pouvoir se déplacer librement, évitant ainsi les contrôles des autorités. Il n'est donc pas certain qu'ils bénéficient d'une complicité locale.