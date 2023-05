Soudan: Un nouveau cessez-le-feu dans le pays, mais la population a désespérément besoin d'aide humanitaire

Khartoum — Les lourds raids aériens qui ont frappé la ville d'Omdurman et la partie nord de Khartoum, située de l'autre côté du Nil par rapport à Khartoum, ont encore accéléré la nécessité d'un nouveau cessez-le-feu qui garantisse la liberté de mouvement des civils dans tout le Soudan et les protège de la violence, du harcèlement, du recrutement et d'autres formes d'abus.

Afin de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire urgente et de rétablir les services essentiels dans tout le pays, les Etats-Unis et l'Arabie Saoudite ont négocié un nouvel accord entre les Forces armées soudanaises (SAF) et les Forces de soutien rapide (RSF) le samedi 20 mai, qui s'engagent à défendre la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale du Soudan. Il réaffirme les principes et les engagements énoncés dans la Déclaration de Jeddah sur l'engagement à protéger les civils soudanais, adoptée le 11 mai 2023 (voir Fides 8/5/2023). La population est toutefois méfiante, car jusqu'à présent, 12 cessez-le-feu ont été annoncés et n'ont jamais été respectés. Des sources locales rapportent que jusqu'à ce qu'ils entendent le son de l'artillerie dans leurs quartiers et jusqu'à ce qu'ils voient de l'aide humanitaire, ils sauront s'il y a un véritable cessez-le-feu, prévu pour commencer le lundi 22 mai 2023 pour une période désignée à court terme de sept jours.

Outre les morts et les blessés, le nombre de personnes disparues augmente. Un comité de citoyens de la capitale a recueilli les données de 269 personnes disparues, presque toutes des jeunes entre 20 et 35 ans, qui ne sont jamais rentrées chez elles, ayant quitté leur domicile à la recherche de nourriture ou de médicaments. En raison de l'abandon des postes de police, les citoyens ne savent pas à qui signaler la disparition de leurs proches.

Les appels du Pape François en faveur du peuple soudanais n'ont pas manqué. À la fin du Regina Caeli du dimanche 21 mai, il a exhorté les Soudanais à déposer les armes. "Je demande à la communauté internationale de n'épargner aucun effort pour faire prévaloir le dialogue et alléger les souffrances de la population", a-t-il déclaré.