Congo-Kinshasa: Sous l'impulsion de l'ONG « Sourire de Femmes » - Nathalie EOMA, l'unique mannequin congolais, a défilé à la 76ème édition du Festival de Cannes

Grâce La 76ème édition du festival international du Film de Cannes a ouvert ses portes le 16 mai 2023 et se clôture le 27 mai toujours en France. 21 films sont en lice et enquête de la Palme d'or.

Une brochette de célébrités, acteurs, costumiers et réalisateurs venus du monde entiersont sélectionnés pour participer à cette grande fête du 7ème art. Les courts et longs métrages produits et sortis récemment de l'industrie cinématographique en Europe, Asie et Amérique vont concourir pour gagner et inscrire leur nom dans les Annales.

La République Démocratique du Congo est également représentée à cette grande messe destinée à la gloire du Cinéma par sa digne fille Nathalie EOMA qui est une mannequine professionnelle internationale formée à Kinshasa.

Evoluant sous le label de l'Agence internationale MOJA, cette jeune congolaise a fait sa première apparition sur le tapis rouge, ce mardi 16 mai 2023, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes en France. Elle fait l'honneur de la RDC à ce grand rendez-vous mondial qui réunit plusieurs personnalités de marque, non seulement du 7ème art mais aussi de la culture en général.

Il faut souligner que la mannequine Nathalie EOMA s'est retrouvée au Festival de Cannes grâce au management de l'ONG « Sourire de Femmes » qui oeuvre pour la promotion et la protection des artistes congolais à l'étranger. Cette organisation basée en France est dirigée par Mme Nathalie KUTIKA qui est sa Coordonnatrice et ambassadrice de la culture congolaise.

"Cela fait exactement trois ans que je sois des invitations pour participer au Festival de Cannes. Et cette année, j'avais décidé de ne pas y participer seule mais que je puisse aussi faire participer d'autres talents de mon pays. C'est ainsi que je me suis battue seule pour que Nathalie EOMA puisse y participer et défile sur le tapis rouge de ce grand évènement planétaire.

C'est une grande joie pour la RDC de voir nos artistes congolais défendent le drapeau national dans des rendez-vous de cette dimension. Ça fait la fierté de notre culture. J'avais voulu aussi faire participer d'autres stylistes de Kinshasa mais les démarches n'ont pas abouti. J'ai même sollicité l'appui du gouvernement pour leur participation à cet évènement mais en vain", a déclaré la Coordonnatrice de l'ONG « Sourire de Femmes ».

Notons que la mannequine Nathalie Eoma est aussi professionnelle de la mode. Elle est fondatrice de la marque Design Rebirth Créativity Fashion (DRC FW).