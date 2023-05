Congo-Kinshasa: Une année d'existence du groupe Bana Viva - Les chanteurs Jean Apocalypse et Pompon Miyake résistent face à la tempête !

Bana Viva a traversé des vents et marées. L'orchestre a connu des départs. Deux musiciens, parmi les figures emblématiques, se sont rebellés du groupe en cours de route, à savoir : les chantres Bendo son et Anthony Sampaio. Qu'à cela ne tienne, Bana Viva se maintient et poursuit son bonhomme de chemin avec la détermination de ses nouveaux dirigeants.

Aujourd'hui l'orchestre est dirigé par un conseil d'administration dont Ya Jean Apocalypse assure la présidence tournante. Il est secondé par Pompon Miyake. Tandis que Henri Noël Mbuta Vokia a été désigné Manager et responsable de la communication de cette entreprise culturelle. Tous sont membres du Conseil d'administration. Ils ont réussi à mettre de l'ordre est la tempête est passée.

Bana Viva célèbre son premier anniversaire d'existence, ce 27 mai 2023. A cette occasion, les leaders du groupe annoncent un concert inédit à l'espace Village Chez Ntemba. L'information a été révélée par le staff dirigeant de cette formation musicale, au cours d'une conférence de presse animée, ce jeudi 18 mai 2023, au même endroit.

« Le 27 mai est la date mémorable qui marque la naissance du groupe. Il sera célébré avec le public au Village Chez Ntemba. Nous voulons fêter avec faste ce rendez-vous qui marque notre Un an d'existence dans l'univers de la Rumba congolaise. Nous invitons tout le monde de venir à la célébration. Nos portes sont grandement ouvertes. Nous ne gardons aucune rancune envers qui que ce soit.

D'ailleurs, tous les collègues avec qui, nous avions commencé cette aventure, sont les bienvenus. Car nous constituons une famille et nous avons chacun quelque chose de Papa Wemba, qui est notre père artistique", a déclaré le chanteur Jean Apocalypse, Président du Conseil d'Administration de Bana Viva.

Le PCA Jean Apocalypse se félicite du bilan de l'orchestre et remercie toutes les personnes qui ont cru à l'idée de mettre en place cet orchestre et qui continuent à le soutenir.

"Notre bilan est largement positif. Nous avons fait 20 productions scéniques dont trois à l'intérieur du pays. Nous partageons cette joie avec tous les fans qui nous soutiennent. Notre début n'a pas été facile. Beaucoup de personnes dont certains journalistes ne nous ont pas donné la chance.

On est fier aujourd'hui. On n'a réussi à structurer les choses. On a fait la mise en place du comité dirigeant. Sur le plan juridique, nous avons des textes qui régissent l'organisation et le fonctionnement du groupe", s'est réjoui le PCA du groupe Bana Viva.

Sur le plan artistique, le groupe se prépare pour lancer bientôt un album électro acoustique qui sera constitué des remixes de quelques chansons jouées dans Viva-la-Musica de Papa Wemba.

"Avec l'amour et la volonté, nous sommes déterminés à faire des choses pour que les mélomanes de Viva-la-Musica s'identifient encore et toujours, en nous. Nous sommes en train de travailler sérieusement aussi sur notre premier album du groupe dans lequel il y a nos chansons avec des nouvelles inspirations et mélodies. Pour le travail, vous ne serait pas déçu", a conclu Apocalypse Ya Jean.

Rappelons que le chanteur Apocalypse qui dirige l'orchestre Bana Viva, a évolué pendant plus de 15 ans aux cotés de Papa Wemba, qui vient de totaliser 7 ans dans l'au-delà.