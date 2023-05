Nigeria: Dangote dote le Nigeria d'une méga-raffinerie de pétrole

Comme annoncé, l’inauguration tant attendue, de la plus grande raffinerie privée de pétrole brut du Nigeria a eu lundi 22 mai 2023. A constaté sur place à Lagos, l’Afp. Ainsi, Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, concrétise un vieux rêve pour les nigérians. Qui est de doter le pays de la première raffinerie privée de pétrole brut du Nigeria. En effet, il s'agit bien de l'un des plus gros investissements du Nigeria. Plus qu'une infrastructure industrielle, la méga-raffinerie ambitionne de répondre entièrement aux besoins en carburant du pays le plus peuplé d'Afrique et même d'en exporter sur le continent.

Cet ambitieux projet promet, également, de stimuler la croissance, alors que ces dernières années ont été marquées par une grave détérioration de la situation économique dans le pays le plus peuplé d'Afrique avec une population de 215 millions d'habitants. Preuve de l'implication de l'État, l'usine est détenue à 20 % par la Nigeria national Petroleum Co., la compagnie pétrolière d'État, qui s'est en tout cas engagée à fournir 300 000 barils de brut. On notait selon la source, présence du président sortant Muhammadu Buhari à cette cérémonie d’inauguration de ce fleuron de l’industrie nigériane implanté dans la zone franche de Lekki, dans la périphérie de Lagos.

Lancé en 2013, le projet industriel de plus de 18,5 milliards de dollars (le double du coût initial) est « la plus grande raffinerie à train unique du monde », selon le groupe Dangote, et devrait, à plein régime, avoir la plus grande capacité de raffinage de brut sur le continent africain. A noter également cette raffinerie comprend également une chaine de production d’engrais