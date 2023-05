Tunisie: Le siège de l'ALECSO à Tunis abrite la 2e rencontre sur 'le plan global actualisé de la culture arabe'

TUNIS — La deuxième rencontre sur "le plan global actualisé de la culture arabe" a été ouverte, lundi, au siège de l'Organisation arabe pour l'Education, la Culture et les Sciences (ALECSO) à Tunis.

Organisée sur deux jours, les 22 et 23 mai, cette 2ème rencontre de haut niveau consacrée à la présentation du plan global actualisé de la culture arabe cible les institutions culturelles et les divers acteurs dans le secteur culturel en région arabe.

Des experts et des représentants de la ligue des Etats arabes ainsi que des pays arabes prennent part à ce rendez-vous arabe qui se tient en partenariat entre l'ALECSO et le ministère des affaires Culturelles.

Les participants à cette rencontre représentent l'Algérie, l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, la Jordanie, l'Irak, le Koweït, le Liban, la Libye, la Mauritanie, le Maroc, la Palestine, le Sultanat d'Oman, le Qatar, la Tunisie et le Yémen.

Les mécanismes de mise en oeuvre du plan global actualisé pour la culture arabe dans le cadre d'un programme de travail exécutif des projets proposés, répondant aux besoins de chaque pays, sont au menu.

La rencontre qui se décline autour de cinq axes aborde les questions en rapport avec l'identité, le patrimoine, la modernisation des politiques culturelles, de gouvernance et du numérique ainsi que le développement des industries créatives et le financement de l'action culturelle.

Elle vise aussi à faire connaitre le plan global actualisé pour la culture arabe et ses objectifs aussi bien que les programmes et les mécanismes de mise en oeuvre des projets et manifestations proposés auprès des décideurs dans le secteur culturel.

Le directeur général de l'ALECSO, Mohamed Ould Amar, a déclaré que cette rencontre constitue « une vision prospective de l'Alecso et une évaluation des plans et évènements ayant eu lieu sur la plan arabe et international. »

« Ce plan global actualisé a été mis en place en vue de répondre aux aspirations des peuples arabes, a-t-il fait savoir, citant en particulier les jeunes et les femmes.

La ministre des Affaires Culturelles, Hayet Ketat Guermazi, a souligné l'ampleur des défis dans les pays de la région ce qui les oblige à réformer le secteur culturel par le biais d'un plan d'action global actualisé.

Elle a expliqué un plan global actualisé qui propose une nouvelle formule pour le rôle de la culturel par la modernisation de ses contenus et les moyens de les réaliser, indiquant à cet effet le patrimoine et les industries culturelles et créatives en tant que vecteur de développement durable et de croissance économique.

La ministre a encore présenté la politique culturelle en Tunisie adoptant « une stratégie qui donne à la culture un rôle central dans la construction d'une société équilibrée, active, créative et ouverte, lui permettant d'atteindre les objectifs du développement durable et global escomptés. »

Le plan arabe actualisé de la culture arabe constitue une feuille de route, élaborée par l'ALECSO, des recommandations de la 21e Conférence des ministres de la Culture arabes sur l'actualisation du plan global de la culture. Ce dernier avait été adopté dans le cadre de leur Conférence de décembre 1985 ainsi que le plan global actualisé approuvé lors leur Conférence de 2010 tenue à Doha.

Cette nouvelle réunion se tient en application des recommandations de la première réunion de haut niveau tenue les 21 et 22 novembre 2022, à Rabat, au niveau des secrétaires d'Etat auprès des ministres de la Culture arabes. La réunion du Maroc était consacrée à la présentation du plan global actualisé de la culture arabe et ses grands axes dont les politiques culturelles, la gouvernance, la révolution numérique et les industries créatives.