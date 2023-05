Maroc: Diplomatie culturelle - Il y a 'un grand potentiel de coopération' entre le pays et l'Ukraine (ministre ukrainien des AE)

Rabat — De nombreuses opportunités de coopération s'offrent au Maroc et à l'Ukraine, dans le cadre d'une "diplomatie culturelle" qui favoriserait le rapprochement entre les deux cultures et les deux peuples, a souligné, lundi à Rabat, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba.

Les deux pays ont "un grand potentiel" de coopération à explorer dans le domaine culturel en général et muséal tout particulièrement, a indiqué M. Kuleba dans une déclaration à la presse à l'issue de ses entretiens avec le président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi, à l'occasion d'une visite au Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain (MMVI) de Rabat.

"Outre l'économie, le commerce et la politique, il existe un grand potentiel de coopération entre nos deux pays dans le domaine de la culture", a ajouté le ministre ukrainien, se disant "grandement persuadé" de l'importance de la "diplomatie culturelle" dans l'ancrage de la culture et de l'art ukrainiens au Maroc et vice-versa.

"Malgré la guerre, nous continuons à oeuvrer pour promouvoir la culture et l'art ukrainiens de par le monde", a-t-il affirmé, ajoutant que c'est dans cette optique que s'inscrit la volonté de renforcer la coopération entre les institutions muséales des deux pays.

"Nous aspirons à voir plus de Marocains en Ukraine et plus d'Ukrainiens au Maroc", a-t-il conclu.

Dans une déclaration similaire, M. Qotbi a indiqué que la visite du ministre ukrainien vient réaffirmer l'importance de la "diplomatie culturelle" pour bâtir des ponts entre le Maroc et l'Ukraine.

"L'Ukraine, comme le Maroc, est une grande nation qui dispose d'une grande richesse culturelle", a-t-il dit, ajoutant que cette rencontre permettra d'examiner les possibilités de coopération entre les musées des deux pays, de façon à "apporter un peu de lumière, de paix et de sérénité par l'art et la culture".

A cette occasion, M. Kuleba a visité l'exposition "Modernités arabes: collection du musée de l'Institut du monde arabe", inaugurée le 1er mars dernier au MMVI. Des explications détaillées ont été données au chef de la diplomatie ukrainienne sur les tableaux exposés qui représentent 18 pays.

M. Kuleba, en visite de travail dans le Royaume, s'était entretenu durant la même journée avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.