Maroc: Développement agricole - M. Sadiki s'entretient avec le président du FIDA

Rome — Le partenariat entre le Maroc et le Fonds international de développement agricole (FIDA) a été au coeur d'entretiens, lundi à Rome, entre le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, et le président du FIDA, Alvaro Lario.

En marge de la cérémonie de remise des certificats de reconnaissance officielle de 24 Systèmes du patrimoine agricole d'importance mondiale (SIPAM), dont deux marocains, le ministre et le président du fonds onusien se sont, en outre, penchés sur la coopération sud-sud, notamment dans le cadre des projets financés par le FIDA.

Plusieurs questions liées aux systèmes et à la souveraineté alimentaires ont été également au menu de cette rencontre, qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Royaume auprès des agences onusiennes, Youssef Balla.

Les principales activités du FIDA au Maroc prévoient notamment de stimuler la participation des communautés rurales au processus de développement, promouvoir l'accès, en particulier des femmes et des jeunes, à des services financiers durables et appropriés, en l'occurrence à des microfinancements adaptés à leurs besoins, selon le site officiel du fonds. L'institution cherche aussi à forger des partenariats élargis avec des associations locales de développement, des associations d'usagers de l'eau à vocation agricole, des groupements féminins et des coopératives de microfinance.

M. Sadiki s'est également entretenu, dans la journée, avec le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Qu Dongyu.

Outre la remise de certificats aux SIPAM et une session présentant les caractéristiques et l'importance de tous les SIPAM nouvellement récompensés, l'événement onusien de deux jours offrira également une chance de goûter des aliments et des produits des sites, et de profiter d'une exposition virtuelle et totalement immersive de sites et des sons, donnant un sens à la vie dans ces communautés à travers le monde.