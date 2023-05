Sénégal: Et que vive le Sénégal

opinion

Ce dimanche, premier jour de la semaine musulmane, tombant le 1er du mois appelé Zul-Qida de l'an 1444 du calendrier hégirien et qui correspond au 21 Mai 2023, nous sommes entrés de plein pied dans le premier des trois mois successifs sur les quatre mois sacrés de l'Islam. De ce 21 Mai jusqu'au soir du vendredi 18 Août 2023 -coïncidant en principe avec le 1er Safar- nous vivrons in cha Allah dans cette situation de sacralité.

Notons que par la volonté de l'Eternel telle

qu'elle ressort du récit de la Création, les mois musulmans, de 29 et 30 jours parce que basés sur le cycle lunaire, sont au nombre de douze. « Le nombre de mois auprès d'Allah est de douze dans la prescription d'Allah le jour où Il créa les cieux et la terre. Quatre d'entre eux sont sacrés, telle est la religion droite » [sourate 9, Tawbah, Le repentir, 36].

Il a plu à Allah Swt décréter quatre mois sacrés dans le calendrier en Islam : Zul-Qida (11ème mois, que les wolof appellent Digui Tabaski), Zul-Hijja ( 12ème mois, Tabaski) Muharram (1er mois de l'an musulman, Tamkharite) et Rajab ( 7ème mois, Ndèyou Koor).

Ces mois ont été décrétés sacrés (haram en arabe) en raison de la gravité du péché commis durant leur temps ... Ibn 'Abbas a dit : « Allah a choisi quatre mois qu'Il a rendu sacrés. Il a vénéré leur sacralité et décrété que le péché commis durant ces mois était plus grave que ceux commis durant les autres mois, de même que les bonnes actions effectuées durant ces mois sont plus récompensées que celles accomplies durant les autres mois ».

Certains savants ont affirmé qu'ils ont été nommés ainsi parce que le combat y est interdit : et ce, jusqu'à ce que les gens puissent accomplir le pèlerinage. Le mois de Dhul-Qi'da pour pouvoir s'y rendre, celui de Dhul-Hijja durant lequel ont lieu les rites du pèlerinage, et Muharram de façon à ce que les pèlerins puissent regagner leurs contrées respectives en paix après avoir accompli le pèlerinage à la Maison Sacrée.

Quant à Rajab, il se situe au milieu de l'année pour ceux qui veulent se rendre à la Mosquée Sacrée pour effectuer un petit pélerinage.

Allah nous exhorte durant ces mois à ne pas nous faire du tort à nous-mêmes. Mais IL enjoint les croyants à se défendre : » combattez les associateurs sans exception, comme ils vous combattent sans exception. Et sachez que Dieu est avec les pieux ».

IL a décrié la pratique des polythéistes, qui ajoute à leur impiété, consistant à décaler la sacralité de certains mois vers d'autres qui ne le sont pas ou à en déclarer certains sacrés à la place d'autres et inversement. Et ceci ne fait qu'ajouter à leur impiété et leur refus des lois d'Allah et de Ses versets ».

Tout cela pour assouvir des ambitions et des objectifs secrets et plans personnels. Au besoin en recourant aux procédés les plus vils,à toutes les techniques possibles, n'hésitant même pas à ruser avec Allah.

Or ruser avec Allah est une des composantes de la mécréance.

Celui qui en est coupable est à plaindre car il recourt à des subterfuges pour parvenir à ce qui est interdit et s'opposer à la vérité par ce biais. Le châtiment pour avoir rusé avec Allah est terrible dans la mesure où il consiste à Le trahir pour transgresser Ses ordres :

« Les hypocrites pensent pouvoir tromper Allah sans savoir que c'est Lui, en réalité, qui les trompe.» (Coran An Nissa, Les femmes 4/142).

C'est pour cela que leur punition sera encore plus sévère que celle des mécréants. :

« Les hypocrites se retrouveront au plus profond de l'Enfer» (Coran 4/145).

Ceci parce qu'un homme peut tomber dans un péché mais il sait qu'il est fautif, qu'il a désobéi à Allah. Il reconnait sa négligence et son erreur. Par contre, celui qui cherche à ruser et tromper Allah pour obtenir ce qui est illicite par un moyen qu'il fait passer pour légitime, celui-ci s'égare et égare autrui.

La noblesse pour un homme est, après la désobéissance à son Seigneur, de reconnaître son péché. Il serait ainsi plus proche du repentir et du retour à Allah, plutôt que de ruser avec Lui et, par le biais de vils subterfuges et tromperies, tenter de rendre licite ce qu'Allah décrète illicite et inversement. Allah ne fera que le tromper en retour et le brisera en ce monde et dans l'autre.

Profitons pleinement de cette période de sacralité en la vivant profondément comme nous ne l'avons jamais fait. Dans l'adoration de notre Seigneur, l'obéissance à Ses commandements, le culte de la paix et l'amour du prochain