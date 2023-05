Sénégal: Situation délétère de l'école au niveau de Ziguinchor - La Cosydep alerte sur l'impact des tensions politiques sur les évaluations et examens de fin d'année

L'antenne régionale de la Cosydep tire la sonnette d'alarme sur la situation délétère des écoles au niveau de Ziguinchor. En cause, les différentes manifestations liées aux procès judiciaires entre Ousmane Sonko et Mame Mbaye et le second aussi entre Ousmane Sonko et Adji Sarr, qui se prépare pour le 23 mai 2023 et le conflit en Casamance avec les derniers accrochages de la zone nord Sindian.

« Depuis quelques temps, la situation scolaire est délétère, pour plusieurs raisons en tout cas, liés notamment aux procès judiciaires entre deux citoyens, Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang et le second aussi Ousmane Sonko et Adji Sarr qui se prépare », alerte le coordonnateur de l'antenne régionale de la Cosydep. Moussa Sakho, qui s'exprimait ce matin, sur les ondes de Sud Fm, souligne que « lors des différentes manifestations, nous avons constaté que l'école au niveau de Ziguinchor, a été perturbée par les manifestations. Et, nous avons constaté que l'inspecteur d'académie de Ziguinchor, va fermer les écoles pour une semaine, alors que les élèves seront évalués au niveau national, en fin de cycle, avec les autres élèves du Sénégal. Le conflit en Casamance aussi avec les accrochages de la zone nord Sindian, a également impacté sur l'éducation. »

« Donc, l'école subit en tout cas les turbulences dues aux tensions politico-judiciaires et que nous sommes convaincus que l'école doit rester en dehors de tout ce qui est tension sociale, tension politique, afin de pouvoir retrouver la quiétude nécessaire pour permettre un climat pacifié et la continuité des enseignements et apprentissages », a plaidé M. Sakho, indiquant, d'ailleurs que « Déjà au niveau de Ziguinchor, nous avons pratiquement perdu plus de trois semaines et cette semaine que l'IA a donnér, ça nous fera quatre semaines de cours non effectués. Et ça va impacter négativement sur le quantum horaire de façon globale. »

A cet effet, dira-t-il :« La coalition de Ziguinchor lance un appel à l'Etat, afin qu'il organise un dialogue social, politique inclusif et franc pour « déchiffrer » le contexte, mais aussi nous encourageons l'inspection d'académie de Ziguinchor et les IEF à privilégier surtout dans ce contexte la concertation avec les différents acteurs. Mais aussi exhorter surtout le président de la République, qui est garant des libertés individuelles et collectives, à conduire les parties prenantes vers la restauration de la confiance mutuelle. »

« Parce que quand il y aura la paix dans la société ça va impacter aussi sur le climat scolaire. Et nous recommandons à ce que l'ensemble des acteurs politiques puissent veiller à ce qu'aussi leurs actes et leurs discours n'aient pas de conséquences néfastes sur l'accomplissement des missions de l'école », a-t-il conclu.