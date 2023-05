Maroc: 1ère édition du Capstone Shark Tank - la Business School de Capstone Academy honore l'esprit entrepreneurial de la jeunesse marocaine

Casablanca — Capstone Business School a mis à l'honneur les lauréats de la première édition du Capstone Shark Tank lors d'une cérémonie de remise des prix tenue, samedi à Casablanca.

Cet ambitieux programme a pour objectif d'apporter un soutien financier et un accompagnement personnalisé aux jeunes porteurs de projets entrepreneuriaux audacieux et innovants, souligne Capstone Academy dans un communiqué, notant que des experts de divers secteurs, tels que le commerce, l'ingénierie, le management, la communication et le marketing, ont constitué le comité de sélection des lauréats.

Développer le potentiel entrepreneurial local

"Capstone Shark Tank est une compétition nationale pour encourager l'esprit entrepreneurial parmi nos étudiants et soutenir leur réussite. C'est aussi une opportunité unique de valoriser le potentiel local et de participer à l'économie de notre pays. Nous sommes tellement fiers de voir ces jeunes entrepreneurs brillants démontrer leurs créativités et leur détermination à répondre aux défis du Maroc et du monde de demain", déclare F.H Benzakour, fondateur et PDG de Capstone Academy, cité par la même source.

Des récompenses significatives pour des projets audacieux

Les trois meilleurs projets ont été récompensés en numéraire et bénéficieront d'un accompagnement personnalisé dans les domaines juridiques, comptables, en plus d'un support en branding, et en coworking.

Les prix, d'une valeur de 30.000 MAD pour le premier, 20.000 MAD pour le second et 10.000 MAD pour le troisième :

Le troisième prix du Capstone Shark Tank a été destiné au projet SOS PROF. Représenté par des étudiants de l'Institut International Privé de Management et de Technologie de Rabat, l'équipe The Undergrounds a proposé une plateforme innovante qui facilite la connexion entre les professeurs et les étudiants. SOS PROF offre une éducation personnalisée en mettant l'accent sur les besoins individuels de chaque étudiant.

Le deuxième prix de cette édition revient à E-PLACARD. Présenté par l'équipe WE CAN de l'Université Al Akhawayn, ce projet se distingue par sa plateforme en ligne dédiée à la vente d'articles de luxe d'occasion et de vêtements traditionnels. E-PLACARD propose aux utilisateurs une expérience unique, avec des fonctionnalités innovantes telles qu'une section de négociation et d'enchères, une mise en avant des publications, une authentification basée sur l'intelligence.

Les membres du jury ont attribué le prix "Coup de Coeur" au projet Farmily de l'équipe Atlas Traders. Ces étudiants de l'Université Al Akhawayn ont développé une plateforme novatrice qui connecte directement les grossistes avec les détaillants agricoles pour promouvoir les pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et de l'élevage éthique.

Le premier prix a quant à lui été décerné au projet SMARTMA. L'équipe SMART WATER représentant l'Université Al Akhayawn a développé un dispositif de gestion de l'eau destiné aux grandes industries et aux exploitations agricoles. Ce projet innovant et à la pointe de la technologie surveille en temps réel la consommation d'eau, la pression d'eau, la pureté de l'eau et détecte les fuites.

Complété par une application mobile, SMARTMA fournit des rapports détaillés et inclut une option d'alertes en temps réel pour une gestion efficace de l'eau.

Cette première édition du Capstone Shark Tank a bénéficié de l'expertise d'un jury composé de représentants d'entreprise leaders dans divers domaines, tels que la technologie, les services informatiques, le consulting en stratégie, le coaching et le développement personnel.

Les membres du jury ont apporté leurs connaissances et leur expérience pour évaluer les projets des jeunes entrepreneurs participants à cette compétition.

Promouvoir l'entrepreneuriat responsable et innovant

La cérémonie de remise des prix a permis de mettre en avant les réussites des lauréats et de souligner l'importance de l'entrepreneuriat responsable, de l'innovation et d'un accompagnement personnalisé pour les jeunes entrepreneurs marocains.

"Ayant moi-même gagné le premier prix du Shark Tank de Cornell Université en 2016, j'ai voulu partager mon savoir-faire avec nos futurs entrepreneurs. Cette première édition du Capstone Shark Tank a connu un franc succès et nous sommes impatients de soutenir la prochaine génération d'entrepreneurs marocains lors des futures éditions." conclut F.H Benzakour.

La première édition du Capstone Shark Tank a bénéficié du soutien précieux des principaux sponsors : Moon invest, Allianz Trade , Iphaderm (Cooper Pharma) et Fide Consulting .Ces entreprises ont contribué à faire de cette compétition une véritable réussite à l'échelle nationale.