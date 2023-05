Maroc: Es-Semara - La santé au centre des préoccupations de l'INDH

Es-Semara — Le secteur de la santé se trouve au centre des préoccupations de la 3éme phase de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) au niveau de la province d'Es-Semara, à la faveur de nombreux projets et interventions visant à promouvoir des soins de qualité au profit de la mère et de l'enfant.

Ces actions qui s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de l'impulsion du capital humain des générations montantes, en particulier l'axe relatif à la santé maternelle et infantile, ont pour objectifs de sensibiliser au rôle d'une alimentation saine et équilibrée et d'améliorer les conditions d'accès aux services sanitaires au profit de cette catégorie.

Dans ce cadre, l'INDH a alloué environ quatre millions de dirhams (MDH) pour soutenir le secteur de la santé dans la province entre 2019 et 2023.

Dans une déclaration à la MAP et sa chaîne d'information M24, le chef du service du programme "Impulsion du capital humain des générations montantes" à la province d'Es-Semara, Abderahim Amer a souligné que plus de 1,7 MDH ont été mobilisés jusqu'à 2022 pour appuyer l'axe relatif à la santé de la mère et de l'enfant.

M. Amer a, dans ce sens, indiqué que ces crédits ont été alloués au cours des quatre dernières années pour financer une série de projets pour compenser le manque que connaissent certains services de santé, notamment le service mère-enfant à l'hôpital provincial.

Dans cette lignée, il a fait savoir que le service mère-enfant s'est doté de différents dispositifs techniques et outils chirurgicaux selon les besoins des services de la délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale.

Dans le sillage de la prise en charge de la santé maternelle et infantile, l'INDH a procédé à l'acquisition d'une vingtaine d'incubateurs néonataux, des analyseurs de biochimie et des appareils de glycémie, ainsi que des outils chirurgicaux pour les accouchements difficiles, a-t-il enchainé.

Il s'agit également de l'équipement d'une salle d'allaitement et une autre dédiée aux activités de sensibilisation au profit des femmes enceintes, allaitantes et celles en âge de procréer au niveau des dispensaires Rbieb et El Gouiez, a-t-il poursuivi.

S'agissant du programme de "rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base", il a souligné que l'INDH a mobilisé une enveloppe budgétaire de l'ordre de 1,35 MDH visant à fournir aux communes d'Amgala et de Tfariti deux ambulances équipées de dispositifs médicaux et une autre au profit de la délégation provinciale de la santé à Es-Semara, en plus de l'équipement d'un centre de santé dans la commune de Jdayriya.

De même, le centre d'hémodialyse relevant de l'hôpital provincial a bénéficié de quatre générateurs supplémentaires d'hémodialyse, pour un coût financier estimé à 900.000 Dhs.

L'engagement de l'INDH dans le domaine sanitaire intervient également en appui aux associations chargées de la prise en charge des personnes les plus vulnérables, notamment les patients souffrant d'insuffisance rénale et les personnes en situation de handicap.

Dans ce cadre, ces associations bénéficient du programme relatif à l'impulsion du capital humain des générations montantes, avec un montant global annuel d'environ 250.000 Dhs selon les prestations fournies au profit des catégories vulnérables ciblées.