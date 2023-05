Afrique: L'Angola accueille le premier Forum international des femmes pour la paix et la démocratie

Luanda — L'Angola accueille du 25 au 26 mai, à Luanda, le premier Forum international des femmes pour la paix et la démocratie, visant à unir les efforts pour une meilleure performance des femmes dans toutes les sphères de la société.

L'événement, sous le thème "L'innovation technologique comme outil global pour la sécurité alimentaire et la lutte contre la sécheresse sur le continent africain" se concentre sur la lutte des femmes pour l'égalité, l'émancipation, le développement continental pour la paix et la démocratie.

L'activité fait partie de la Biennale de Luanda - Forum panafricain pour la culture de la paix et de la non-violence, une initiative du Gouvernement angolais, de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et de l'Union africaine.

Lors de la conférence de presse, le secrétaire d'État à la Communication sociale, Nuno Caldas, a expliqué que ce forum vise à réaffirmer et à renforcer l'engagement politique, à promouvoir des événements de discussion à travers des tables rondes, des débats sur la situation de l'égalité des sexes sur le continent africain et d'autres approches.

Il a indiqué qu'il servira de plate-forme de réflexion et de construction de synergies, ainsi que de promotion des initiatives des jeunes femmes, l'autonomisation économique, en plus de diffuser les réalisations nationales sur les droits des femmes, de même que leur participation politique et sociale.