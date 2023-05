Afrique de l'Est: CAN 2027 - Le Président ougandais Museveni soutient la candidature de l'Afrique de l'Est

Le président de l'Ouganda Yoweri Kaguta Museveni annonce son soutien à la candidature de l'Afrique de l'Est pour abriter la CAN 2027. Une candidature dénommée Pamoja CAN 2027 qui regroupe l'Ouganda le Kenya et la Tanzanie.

Le projet d'accueil de la CAN dans quatre ans est remis au Président de la République d'Ouganda ce lundi 22 mai 2023 par la Fédération ougandaise de football (FUFA). Une candidature dénommée l'East African Countries Pamoja AFCON 2027. Pamoja signifiant « ensemble » en swahili, cela veut dire « les Nations africaines ensembles pour la CAN 2027 ».

« J'ai reçu la candidature conjointe de l'Ouganda à la CAN 2027 avec le Kenya et la Tanzanie (candidature EAC Pamoja). Le sport est bon pour la santé, le divertissement et maintenant, plus encore pour les affaires.

Par conséquent, que l'Afrique de l'Est se réunisse pour inviter la Coupe d'Afrique des Nations ici, c'est très bien. Cela fera la promotion de nos pays et le tourisme augmentera également », a déclaré le président ougandais.

Le Pamoja CAN 2027 est la candidature déposée par trois des sept pays est-africains que sont l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. Cette candidature fera face à plusieurs concurrences, dont celle du pays champion en titre qu'est le Sénégal.