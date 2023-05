Algérie: Voyage dans le monde du 'Goum' à travers l'exposition d'arts plastiques 'Fantasia algérienne.. patrimoine et fierté'

ORAN — L'exposition d'arts plastiques "Fantasia algérienne: patrimoine et fierté" abritée par le Musée public national d'art moderne et contemporain (MAMO) d'Oran emporte le visiteur dans un voyage au monde du "Goum" qui fait le spectacle lors de fêtes comme les "waâdate" dans différentes régions du pays.

Cette exposition regroupe 76 toiles signées par six artistes des wilayas de Sidi Bel-Abbes, Mostaganem et Mascara, en l'occurrence Mekdes Noureddine, Mekdes Moulay Driss, Talbi Abdelhadi, Cheriet Abdelkader, Alayouia Youcef et Benaissa Youcef, qui ont présenté des oeuvres reproduisant ce qui est appelé "Goum" et "S'hab El Baroud".

L'exposition, qui a ouvert ses portes jeudi dernier, vise à initier les visiteurs, en particulier les plus jeunes, à l'art de la fantasia, considéré comme un patrimoine culturel et historique encore présent dans diverses régions du pays, en plus de mettre en valeur les oeuvres de peintres ayant excellé à transmettre et préserver ce patrimoine, a indiqué à l'APS la conseillère culturelle en charge des ateliers pédagogiques au niveau du MAMO, Malika Hamri.

Certains peintres ont mis en exergue dans leurs toiles la vaillance des cavaliers dans les batailles, dont la fameuse "Bataille de Mazaghran" à Mostaganem, merveilleusement immortalisée par le poète Sidi Lakhdar Benkhelouf.

Un des tableaux est dédié au fondateur de l'Etat algérien moderne, l'Emir Abdelkader, majestueux sur son cheval, d'autres ont dépeint dans des couleurs envoûtantes la beauté du cheval berbère et du sport équestre, notamment des sauts d'obstacles, mais aussi des paysages des campagnes et du désert, des marchés à bestiaux et de vieux quartiers, comme dans les oeuvres de Mekdes Noureddine utilisant des "miniatures" dans l'art de la fantasia.

L'exposition "Fantasia algérienne: patrimoine et fierté" se poursuit jusqu'au 18 juin au MAMO.