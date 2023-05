Algérie: Conférence sur la Nakba - Accélérer la mise en oeuvre des décisions de la Déclaration d'Alger

ALGER — Des personnalités palestiniennes participant à la conférence internationale commémorant le 75e anniversaire de la Nakba, ont salué, lundi à Alger, les positions fermes de l'Algérie en faveur du peuple palestinien et de sa juste cause, appelant à accélérer la mise en œuvre des décisions de la "Déclaration d'Alger" pour l'unification des rangs palestiniens.

Les Palestiniens ayant pris part à la conférence organisée au Centre international des conférences Abdelatif-Rahal (CIC, Alger), sous le thème "La Nakba, un crime continu, le retour est un droit", ont appelé à la réalisation de la réconciliation nationale en application de la Déclaration d'Alger, initiée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et signée, en octobre dernier, à Alger par les factions palestiniennes.

A ce propos, le président du Conseil national palestinien, Rawhi Fattouh a affirmé la volonté et la détermination du peuple palestinien à poursuivre sa lutte par tous les moyens légitimes contre l'occupant sioniste, pour l'établissement de son Etat indépendant et la réalisation de l'unité nationale à travers l'exécution de la Déclaration d'Alger, appelant à "une vision unifiée" pour réaliser le victoire.

Il a également appelé la communauté internationale à reconnaitre la cause palestinienne et de l'injustice historique endurée par le peuple palestinien face au mutisme international assourdissant, et à dénoncer les pratiques racistes de l'entité sioniste.

M. Fattouh a soutenu que "la Nakba ne concerne pas uniquement le peuple palestinien mais toute une nation".

Pour sa part, le membre du Comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine, Ahmed Abou Huli, également ministre des Affaires des réfugiés et président du Comité national pour la commémoration de la Nakba, a rappelé que le peuple palestinien menait une bataille de résistance et d'endurance contre l'occupant sioniste et ses agressions.

Le responsable palestinien a salué les positions constantes de l'Algérie, peuple et dirigeants, en faveur de la cause palestinienne et son rejet de la normalisation avec l'entité sioniste, rappelant que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait affirmé que l'Algérie ne participera ni ne cautionnera aucun accord de normalisation.

Le ministre palestinien a également mis en avant le rôle de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne à travers l'histoire, rappelant que l'Algérie a été le premier pays à reconnaître l'Etat de Palestine.

Evoquant les souffrances du peuple palestinien, il a souligné que les Palestiniens avaient subi l'un des plus grand nettoyage ethnique, dont les répercussions subsistent en raison du refus par l'entité sioniste de respecter les résolutions de la légalité internationale, de la persistance de l'agression et de l'incapacité de la communauté internationale à faire appliquer les résolutions onusiennes, a-t-il dit, faisant observer que 6,6 millions de réfugiés palestiniens vivaient dans la diaspora.

Le peuple palestinien continuera à protéger El-Qods

De son côté, l'ambassadeur de Palestine en Algérie, Fayez Abu Aita, a transmis les salutations du président palestinien, M. Mahmoud Abbas, au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, adressant ses remerciements à la direction et au peuple algériens pour leurs positions honorables en faveur de la Palestine.

Le diplomate a souligné que la Nakba et les crimes ignobles commis par l'entité sioniste contre le peuple palestinien demeureront à jamais un affront pour leurs auteurs.

L'ambassadeur de Palestine a, en outre, précisé que la commémoration de cet anniversaire en Algérie était l'occasion pour le peuple palestinien de réaffirmer au monde arabe et musulman et au monde entier son attachement à son droit sacré et imprescriptible au retour sur ses terres.

M. Abou Aita a également souligné qu'il "était temps pour la Grande-Bretagne de présenter ses excuses pour le crime commis contre le peuple palestinien", ajoutant que "la célébration de cet anniversaire cette année, au siège de l'Assemblée générale (AG) de l'ONU, se veut une reconnaissance de la part de la communauté internationale que l'occupation sioniste brutale doit prendre fin".

Le diplomate palestinien a en outre affirmé l'attachement des Palestiniens à leur droit au retour sur leurs terres dans leurs foyers, relevant qu'ils continueront à protéger El-Qods et à empêcher toute forme de judaïsation de la ville sainte, jusqu'à l'établissement de l'Etat palestinien indépendant avec El-Qods pour capitale.

Dans ce cadre, le grand mufti d'El-Qods, Mohammed Amin Al-Husseini, a indiqué que le peuple palestinien est attaché à son droit au retour sur ses terres et à sa liberté, ajoutant que les fidèles de la mosquée Al-Aqsa et d'El-Qods défendent leur terre et leurs lieux saints jusqu'au dernier souffle.

L'intervenant a également précisé que la mosquée Al-Aqsa "fait partie intégrante de la croyance de chaque musulman", ajoutant qu'en dépit de la Nakba, le peuple palestinien est résolu à défendre sa cause et celle des Arabes et des Musulmans".

Le programme de cette rencontre comprend, note-t-on, des conférences animées par des professeurs algériens et palestiniens sur différents thèmes dont "Les liens spirituels entre l'Algérie et la Palestine", "La question des réfugiés palestiniens dans la balance de la justice internationale" et "L'Algérie et la question palestinienne, le chemin historique et les défis du présent".

Les travaux de la conférence internationale commémorant le 75e anniversaire de la Nakba palestinienne se déroulent en présence de plusieurs membres du Gouvernement.