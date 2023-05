Algérie: Lancement de plusieurs programmes de promotion des produits de l'artisanat algérien

NAAMA — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche a annoncé, lundi à Nâama, le lancement de plusieurs programmes visant à promouvoir les produits de l'artisanat algérien et en faire un facteur pour dynamiser l'activité touristique.

M. Didouche a souligné, lors d'une exposition de produits de l'artisanat local, organisée dans la commune de Nâama avec la participation de près de 50 artisans, dans le cadre du deuxième et dernier jour de sa visite à la wilaya, que ces programmes comprennent également le lancement d'une opération qui concerne l'octroi d'un label de qualité et d'authenticité du produit "artisanat traditionnel algérien" dans le but de préserver les métiers de l'artisanat d'art hérité des ancêtres, ainsi que la protection et la valorisation du patrimoine traditionnel local.

Le ministre a affirmé que son secteur concentre actuellement ses efforts sur l'amélioration de la qualité du produit artisanal, en fonction des spécificités de chaque wilaya, à travers la mise en place de plusieurs mécanismes d'appui et d'accompagnement des artisans locaux, outre l'intensification des cours de formation spécialisée pour augmenter leurs capacités productrices et leur niveau de compétitivité et leur permettre de s'adapter aux transformations sociales, économiques et technologiques.

Le ministre a présidé, au niveau de la Maison de l'artisanat du chef-lieu de wilaya, la signature d'un accord de coopération entre les Directions du Tourisme et de l'Artisanat et de la Formation et de l'Enseignement professionnels, qui prévoit d'assurer des opportunités de formation au profit des jeunes dans le domaine du tourisme, à savoir les guides et accompagnateurs de délégations touristiques et la mise à disposition d'établissements hôteliers et touristiques d'ouvriers qualifiés répondant aux exigences du tourisme moderne.

L'accord prévoit la confection d'un guide touristique local pour faire connaître les personnalités, les sites et monuments historiques, et ce, en coordination avec les agences de tourisme et de voyages pour intégrer des visites touristiques à ces lieux dans le circuit touristique de la wilaya, selon les explications fournies.

Le ministre a clôturé sa visite d'inspection dans la wilaya dans la commune de Nâama, où il s'est enquis d'un projet de construction d'un hôtel dans le cadre de l'investissements privé d'une capacité de 40 chambres, comprenant 116 lits, dont les travaux connaissent un taux d'avancement dépassant les 97 pc et devant entrer en exploitation, prochainement, avec la création de 33 emplois directs.