Algérie: Portugal - Des relations historiques et une coopération basée sur le respect mutuel

ALGER — Les relations d'amitié unissant l'Algérie et le Portugal se distinguent par leur dimension historique et reposent sur le respect mutuel, le bon voisinage et une concertation permanente, des relations appelées à se développer à l'occasion de la visite d'Etat de deux jours qu'effectue le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans ce pays à partir de lundi.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de la consolidation des relations d'amitié historiques, de coopération et de bon voisinage entre les deux pays, et tend à les promouvoir vers de nouvelles perspectives et des domaines plus larges, au mieux des intérêts des deux peuples voisins.

Le niveau de coopération entre l'Algérie et le Portugal dont les relations diplomatiques remontent à 1975, a été rehaussé par la signature, le 8 janvier 2005, du Traité d'amitié et de bon voisinage, autant d'acquis d'une relation stratégique que les dirigeants des deux pays entendent consolider.

Dans une déclaration à la presse au sortir de l'audience que lui avait accordée le Président Tebboune, le ministre portugais avait, alors, déclaré qu'"en 1975, une convention a été signée à Alger proclamant l'indépendance de plusieurs pays africains colonisés par le Portugal", ce qui avait permis "la naissance de pays lusophones".

Les deux pays sont, aussi, deux partenaires d'une grande importance dans le bassin méditerranéen qui entretiennent une coopération basée sur la confiance mutuelle, notamment en matière de lutte contre le terrorisme et la migration clandestine, mais aussi en termes de paix et de stabilité dans la région, outre l'instauration du bon voisinage entre Etats et peuples.

Les vues des deux pays convergent autour des différentes questions internationales et régionales d'intérêt commun tout en partageant les mêmes principes diplomatiques basés sur le respect mutuel, la réciprocité, et le respect de la volonté des peuples, d'autant que le Portugal a introduit dans sa Constitution le droit des peuples à l'autodétermination.

Les deux pays contribuent au développement de la coordination politico-sécuritaire et de la concertation dans le cadre des organisations de coopération régionale et font également partie de forums communs dont le Groupe 5+5.

Les dirigeants des deux pays tendent à consolider les bonnes relations dans les domaines politique et diplomatique outre la promotion de la coopération à de larges perspectives.

En mars 2022, la coopération diplomatique parlementaire a vu l'installation du groupe parlementaire d'amitié Algérie-Portugal, à même de consolider les relations d'amitié entre les deux peuples et promouvoir le niveau de coordination et de concertation.

Impulser la coopération économique sur la base du principe gagnant-gagnant

Au volet économique, l'Algérie tend à renforcer sa place comme partenaire clé du Portugal dans le secteur énergétique et à élargir la coopération dans d'autres domaines pour ne citer que les énergies renouvelables, l'industrie, les travaux publics, les start-up, l'agriculture et le tourisme. En insufflant un nouvel élan à la coopération entre les deux pays sur la base du principe gagnant-gagnant, l'Algérie oeuvre aussi à renforcer la présence des investissements portugais dans le marché algérien à travers des partenariats mutuellement bénéfiques.

Cette session a été couronnée par la signature d'un procès-verbal comprenant l'évaluation de la coopération bilatérale et les axes de son renforcement en vue de développer les fondements de la coopération économique et commerciale.

Cette session a vu la participation de représentants des secteurs des technologies de l'information et de la communication, des travaux publics, des finances, de l'industrie et de la production pharmaceutique, de l'hydraulique, de l'agriculture, du commerce, de l'énergie, des transports, de l'habitat, et des start-up.

Considérant l'Algérie comme "partenaire essentiel et fiable dans un monde de plus en plus incertain aux niveaux économique et géopolitique", le ministre portugais de l'économie avait affirmé, dans une déclaration au terme de la 6e session du groupe de travail mixte de coopération économique algéro-portugais, la volonté de son pays de renforcer les investissements en Algérie, jusqu'à les quintupler durant les cinq prochaines années.

A ce titre, la capitale portugaise abritera le Forum algéro-Portugais en vue de rapprocher les investisseurs des deux pays et examiner les opportunités de coopération et de partenariat offertes, mais aussi d'insuffler une impulsion à la coopération économique entre les deux pays.

Dans le cadre de la préparation de ce Forum, il a été convenu d'activer le mémorandum d'entente signé en 2014 entre l'Agence nationale de développement de l'investissement (ANDI), et l'Agence portugaise du commerce et de l'investissement, ainsi que la relance de la commission technique conjointe.

La rencontre qui réunira des hommes d'affaires des deux pays sera une occasion pour informer les opérateurs portugais des avantages offerts par la nouvelle loi algérienne sur l'investissement et procéder à un échange d'information entre les entreprises activant dans différents domaines.