Tunisie: Demain ne meurt jamais

opinion

Tout le long de la décennie noire, la Tunisie avait pris l'habitude de ne pas pouvoir rattraper le temps perdu. Elle peut aujourd'hui arrêter de perdre son temps. Car il est grand temps, que l'on parvienne à se situer et à comprendre. Comprendre comment gérer ? Comment résister à la pression ? Comment grandir ? Comment s'élever ?

Il est arrivé aux Tunisiens de voir l'avenir de leur pays mis en cause, notamment face à l'avilissement et les illusions des premières années qui avaient suivi la révolution. Entre l'absence de transparence et le grand déballage, la Tunisie s'était fortement égarée.

On avait justement l'impression que les différentes parties prenantes de l'époque évoluaient dans une atmosphère instable où on ne voyait comment elles pouvaient s'unir sans se séparer. Le sens et la contrainte de la construction oubliée, l'on ne cessait de miser sur une conjonction immédiate de facteurs peu favorables.

Cependant et en dépit de tous les dérapages qui s'étaient prolongés pendant plus d'une décennie, l'opération reconquête des coeurs ne s'est jamais arrêtée. Le fait qu'elle avait tout le long de cette période oublié ses repères ne devrait pas pour autant empêcher la Tunisie de rebondir. L'optimisme reste ainsi la foi du renouveau Tunisien. Ne serait-ce pour tout ce qu'il symbolise, pour ce qu'il est et pour ce qu'il sera. On espère que tout cela puisse servir de message à tous ceux qui ont, d'une manière ou d'une autre, porté atteinte à la vocation de tout un pays. À ses valeurs et à ses fondamentaux.

L'idée de repartir sur de nouvelles politiques complètement différentes de ce qui avait été entrepris était salutaire. Avec l'arrivée d'une nouvelle génération de responsables, on espère que les choses puissent enfin changer. Mais c'est sans compter les tentatives de certaines parties pour envenimer la situation et provoquer les crises.

Des pratiques illicites, comme la spéculation, le monopole et le contrôle des circuits de distribution par certains lobbys, destinées essentiellement pour exploiter le peuple, déstabilisent l'équation de l'offre et la demande et empêchent le marché des produits alimentaires de base de retrouver son équilibre. Les pénuries sont devenues chroniques. Cela touche des produits de première nécessité, comme le pain, la farine, le sucre et du café, entre autres. Comment grandir ? Comment s'élever ?

Face aux contraintes et aux obligations qui n'en finissent pas, les responsables des ministères et des autorités concernés n'ont d'autre alternative que de s'assumer pleinement et ne plus rien laisser au hasard. On est convaincu que contrairement aux gouvernants de la décennie noire, il y a aujourd'hui des hommes, mais aussi des femmes, capables de trancher et surtout d'écrire l'histoire.

Il reste qu'on aurait besoin d'actes et pas seulement de promesses. Pareil contexte devrait soulever une réelle prise de conscience et entrainer une mobilisation de tous les instants. L'alternative de rigueur dans laquelle devraient s'inscrire les différentes parties prenantes est aujourd'hui plus que jamais exigée. En effet, appartenir à une ère nouvelle ère signifie la rupture avec les mauvais réflexes et les mauvaises décisions.

Mais en même temps, on ne saurait, non plus, s'interdire de penser à tout ce qui devrait s'accomplir, avec notamment un engagement plus valorisé, une meilleure réflexion et une gestion des dossiers sensibles plus adéquate et mieux réfléchie.

Comment faire face à tant de contrainte s? Comment échapper à tant de pressions qui ne semblent pas finir ? Par l'action. Par le forcing. Par l'existence. Oser changer de parcours, d'alternative. Trouver enfin la voie !

Pendant de longues années, la Tunisie avait pris l'habitude de ne pas pouvoir rattraper le temps perdu. Elle peut aujourd'hui arrêter de perdre son temps, en faisant appel aux hommes et aux femmes qu'il faut, à la place qu'il faut.

Il est grand temps, avant que ce ne soit trop tard, que l'on parvienne à se situer et à comprendre. Comprendre comment gérer ? Comment résister à la pression ? Comment grandir ? Comment s'élever ?