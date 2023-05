Nigeria: Naples - Voici pourquoi Spalletti a remplacé Osimhen contre l'Inter

L'entraîneur de Naples Luciano Spalletti s'est justifié après avoir remplacé Victor Osimhen samedi en Serie A lors d'un match contre l'Inter Milan.

Spalletti et Naples menaient 1-0 avec un but d'André-Frank Zambo Anguissa à la 67e. Deux minutes après, l'entraîneur italien a remplacé Osimhen contre l'entrée de Giovanni Simeone. Cela a rendu furieux l'attaquant de 24 ans qui n'a pas hésité à le manifester illico.

« Les exigences sont qu'il soit un avant-centre comme il l'a toujours fait, courir après ses adversaires et créer de l'espace pour l'équipe. Il peut se mettre en colère après un remplacement, mais ce n'est pas toujours la faute de l'entraîneur qui l'a changé. Les attaquants ont le but en tête, ce qui fait la différence dans leur bagage et dans leur bonheur », a reconnu Spalletti qui a compris la réaction de son joueur.

Cependant, Spalletti a une bonne raison en tête avant de sortir Osimhen prématurément. « Mais il y a aussi les défenseurs et le gardien qui ne veulent pas encaisser de buts. Être la meilleure défense met en évidence Rrahmani et Kim pour ce que nous avons fait.

Puis Osimhen s'est entraîné en milieu de service cette semaine : un jour, il a attrapé la grippe, est allé à Rome samedi matin pour passer sa licence et ne s'est pas entraîné. Les autres dans son rôle sont des joueurs forts, Raspadori est fort, Simeone a été extraordinaire en Ligue des champions en le remplaçant lorsqu'il n'était pas disponible », s'est justifié le patron des Partenopei.

Il est fort possible que Osimhen et Spalletti vivent leurs derniers moments ensemble en Campanie. En fin de contrat, l'entraîneur des Azzurri n'a pas trouvé d'accord avec le président de Naples Aurelio De Laurentiis et doit quitter le Maradona en juin, après avoir remporté pour eux leur premier Scudetto en 33 ans. Même l'attaquant nigérian aux 23 buts en Serie A cette saison est très courtisé par d'autres équipes européennes.