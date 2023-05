Algérie: Les représentants de la communauté algérienne au Portugal saluent l'attention accordée par le président de la République aux compétences à l'étranger

LISBONNE — Des représentants de la communauté nationale établie au Portugal ont salué, lundi soir à Lisbonne, l'attention particulière accordée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune aux compétences algériennes résidant à l'étranger.

En marge de la rencontre qui les a réunis avec le Président Tebboune, à l'entame de sa visite d'Etat au Portugal, les membres de la communauté ont salué le "statut particulier" que la nouvelle Algérie, sous la direction du président de la République, accorde à ses enfants de la diaspora.

Les membres de la communauté ont affirmé que ce statut s'était traduit par les nombreuses incitations, facilités et mesures importantes initiées par le Président Tebboune, lesquelles visent à renforcer le lien des membres de cette communauté avec leur patrie et à les impliquer efficacement, en tant que force d'influence et de proposition dans le processus de développement engagé par l'Algérie.

A ce propos, M. Ihab Chenine, président de l'association "Casa Algérie" en cours de création, a déclaré que "la communauté nationale fait partie intégrante de la société algérienne, elle en est le prolongement naturel et souhaite participer au processus du développement et contribuer à l'édification de l'Algérie nouvelle, devenue une source de fierté pour chaque Algérien à l'étranger, grâce aux acquis réalisés à l'intérieur du pays et à l'étranger.

Et d'ajouter que les Algériens établis au Portugal, même peu nombreux, "sont bien introduits dans les différents secteurs et institutions au Portugal", notant que le but de la création de l'association est "de tisser des liens entre les membres de la communauté et de faire connaître l'Algérie au niveau de la société civile portugaise".

De son côté, le chercheur universitaire, le Dr Mourad Aati, s'est félicité de l'intérêt porté par le Président de la République qui veille à rencontrer à chaque fois les Algériens de la diaspora, soulignant que "la communauté algérienne est mobilisée pour faciliter la communication entre les entreprises et les opérateurs dans les deux pays".

Il a fait part du sentiment de "fierté" éprouvé par les Algériens établis au Portugal, compte tenu du retour en force de la diplomatie algérienne et de ses performances de premier rôle dans le monde, citant, par la même, les réactions "positives" qu'il a perçues auprès des Portugais envers l'Algérie.

Pour sa part, Mohamed Boubzari, professeur à l'université de Lusufen, a jugé que la visite du Président Tebboune au Portugal offrirait de plus grandes opportunités de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en tentant d'aplanir les obstacles et de faciliter les procédures administratives complexes qui empêchent une coopération efficace entre les établissements universitaires et de la recherche dans les deux pays".