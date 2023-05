Cote d'Ivoire: N'Zi-Sécurisation foncière rurale-phase d'extension PAMOFOR - Le ministre Adama Coulibaly invite ses parents à garantir le succès du projet

La sécurisation foncière rurale réussie est gage de cohésion sociale. Le ministre de l'Economie et des Finances, Adama Coulibaly, l'a rappelé, le jeudi 27 avril 2023, à Dimbokro lors de la cérémonie de lancement de la phase d'extension du PAMOFOR (Projet d'amélioration et de mise en oeuvre de la politique foncière rurale) dans le N'Zi.

«En vue de faciliter les transactions foncières et éviter les comportements opportunistes des acteurs locaux qui peuvent interpréter de façon divergente les droits acquis ou cédés, le gouvernement a engagé un vaste programme de sécurisation foncière rurale», a déclaré le président de la cérémonie. En présence du corps préfectoral, il a invité ses parents et tous les acteurs du domaine foncier rural du N'Zi, l'une des six régions du pays retenues pour la phase pilote du PAMOFOR, à garantir le succès de la phase d'extension afin de faciliter le financement du nouveau Projet de renforcement de la sécurisation foncière rurale (PRESFOR). Mieux, il les a exhortés à saisir cette opportunité pour se doter de certificats fonciers afin de consolider et renforcer la cohésion sociale dans la région.

«Avec les résultats satisfaisants enregistrés par l'AFOR (Agence foncière rurale), ce nouveau projet qui sera mis en oeuvre permettra de renforcer et de capitaliser ce qui a été déjà fait. La certification foncière vient définitivement régler la question foncière et éviter que les allogènes, les autochtones et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, ne s'opposent les uns aux autres, pour des problèmes de terres. Il est important de sécuriser nos terres, pour nous et pour nos enfants. C'est pourquoi, je vous invite à faire en sorte que cette phase d'extension soit un succès», a-t-il convié.

Le directeur général de l'AFOR est revenu sur les objectifs, les résultats et les perspectives du PAMOFOR en termes d'apaisement dans toutes les régions du pays. Avant de procéder à la remise symbolique de 32 certificats fonciers aux bénéficiaires sur un total de 1069, le ministre Bamba Cheick Daniel a insisté la réussite de la phase d'extension pour ouvrir les vannes du PRESFOR dont le début est prévu en février 2024 dans seize régions.