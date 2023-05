Cote d'Ivoire: 16ème journée mondiale de lutte contre le paludisme-Dimba Pierre - « Notre objectif aujourd'hui est d'éradiquer totalement le paludisme sur le territoire national »

Grand Morié, localité située dans le département d'Agboville, région de l'Agneby-Tiassa, a abrité le 28 avril 2023, la commémoration de la 16ème journée mondiale de lutte contre le paludisme. « Il est temps de parvenir à zéro cas de paludisme : investir, innover, mettre en oeuvre » était le thème de cette journée qui a enregistré la présence du ministre de la Santé, Dimba Pierre, par ailleurs président du conseil régional de l'Agneby-Tiassa.

Se référant au thème, Dimba Pierre a indiqué qu'il est possible d'éradiquer le paludisme en Côte d'Ivoire. « Notre objectif aujourd'hui est d'éradiquer totalement le paludisme sur le territoire national. Cela est possible. Prenons le cas de la Chine, un pays d'Asie avec plus d'un milliard de personnes, en 70 ans le pays est passé de 30 millions de cas par an dans les années 40 à 0 cas en 2020 selon OMS », a-t-il cité.

Toutefois, pour parvenir à zéro cas de paludismes, des actions a-t-il convenu, doivent être menées. « Le premier pas vers l'éradication est la prévention en mettant l'accent sur l'hygiène et l'assainissement. C'est pourquoi, je voudrais exhorter tous les élus locaux et les populations à faire de l'assainissement de leur cadre de vie et de leurs localités une priorité afin d'éliminer les lieux de reproduction des moustiques dans nos villes et villages », a-t-il recommandé. Non sans inviter les populations à dormir chaque nuit sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action (MILDA).

« Chez nous en Côte d'Ivoire, nous avons enregistré en 2021, 1 276 décès dus au paludisme c'est-à-dire 4 décès pour 100 000 habitants. Cela est énorme. En plus, 75% malheureusement de ces décès concernent nos enfants qui ont moins de cinq ans », a-t-il dénoncé. Pourtant, la Côte d'Ivoire, a confié Dimba Pierre, enregistre des progrès encourageants. Le nombre de décès lié au paludisme a baissé. Il est passé de 3 222 en 2017 à 1 276 en 2021 soit une réduction de plus de 50%. Cela a été possible grâce à des actions combinées.

Notamment la gratuité des tests de diagnostic, la gratuité des médicaments pour le traitement du paludisme simple, la gratuité du traitement préventif intermittent chez les femmes enceintes dans toutes les formations sanitaires publiques du pays. Et aussi la prise en charge gratuitement par les agents de santé communautaire des enfants de moins de 5 ans vivant dans les villages situés à plus de 5 kilomètres d'un centre de santé, la distribution des MILDA dont la quatrième campagne nationale de distribution en 2021, a permis de maintenir l'accès universel aux moustiquaires et améliorer le taux d'utilisation qui est passé de 63% en 2019 à 68 % en 2021.

La Côte d'Ivoire, a indiqué le ministre de la Santé, a aussi innové dans la lutte contre le paludisme avec l'utilisation des drones pour détruire les gites larvaires et à travers l'expérimentation des techniques de chimio-prévention du paludisme chez le nourrisson et la chimio-prévention saisonnière chez les enfants de moins de cinq ans. Autant d'efforts qui font que le gouvernement est confiant quant à l'éradication du paludisme en Côte d'Ivoire.