Congo-Brazzaville: Bois - Un pool constitué de cinquante formateurs pour booster la filière au pays

Des représentants des sociétés forestières locales et de l'administration publique renforcent leurs capacités, depuis le 22 mai, à Brazzaville, sur la constitution des modules de formation continue à partir de l'analyse de besoin du secteur forêt bois. Les bénéficiaires vont, à leur tour, former les artisans sur le terrain.

Organisée par l'Association technique internationale des bois tropicaux (ATIBT) et le Réseau des institutions de formation forestière et environnementale d'Afrique centrale, la session de formation des formateurs s'inscrit dans le cadre du projet d'Appui au développement de la formation continue dans la filière forêt-bois en Afrique centrale (Adefac). L'activité vise à améliorer les compétences des artisans et communautés locales en matière de forêt bois.

L'expert sénior au cabinet Renfor, Désiré Nkoy Elela, est le principal orateur de l'atelier. Il va animer des discussions sur la mise en place des modules de formation continue, à partir de l'analyse de besoin du secteur forêt bois, en passant par le cahier des charges et l'élaboration du projet de formation continue. Les participants échangeront également sur le coût de l'organisation de la formation continue, la réalisation de l'animation et tous les scénarios d'apprentissage.

Les promoteurs de l'Adefac ont lancé cette initiative dans le but de lever le paradoxe entre la région riche et la pauvreté qui y règne. « Nous allons aussi passer en revue la question de la dynamique du groupe en formation professionnelle, l'initiation des artisans aux techniques d'évaluation de la formation (...) Pour booster le secteur de forêt bois, quels sont les outils que les acteurs de terrain, les artisans, doivent connaître pour la dynamique du secteur ? Nous sommes dans une région qui regorge d'énormes richesses, mais en même temps les gens sont encore très pauvres », a expliqué Désiré Nkoy Elela.

En Afrique centrale, le projet Adefac compte constituer un pool de 200 formateurs capables de fournir de la formation continue dans les domaines demandés par le secteur privé, dont 50 formateurs en République du Congo.

« Le but de la formation continue est de contribuer à la gestion durable des forêts du Bassin du Congo, via le développement d'une offre de formation continue pour la filière forêt-bois (amont et aval) dans les pays d'Afrique centrale, co-construite par les milieux professionnels et les institutions de formation du secteur, permettant d'améliorer l'employabilité et les qualifications des acteurs et de valoriser la filière », a souligné le représentant ATIBT Congo, Alain Bertin Tiotsop.

Créée en 1951 et se positionnant en tant qu'interlocuteur privilégié des professionnels de la filière forêt-bois, l'ATIBT oeuvre pour la coopération efficace et novatrice entre toutes les parties prenantes concernées pour assurer la mise en oeuvre de la gestion durable et responsable des forêts tropicales, en répondant à leurs besoins en matière d'informations, de formations, d'appui technique et scientifique.