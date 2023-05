Congo-Brazzaville: Festival Pointe-Noire en scène - Fredy Massamba attendu à la huitième édition

L'artiste musicien Fredy Massamba livrera un concert dans la ville océane, le 25 mai, à l'Institut français du Congo (IFC), dans le cadre de la huitième édition du festival international Pointe-Noire en scène. Une occasion pour lui de présenter au public son nouvel album « Trancestral ».

Le grand rendez-vous musical de la saison organisé par l'entreprise culturelle Debayonne World revient, pour la huitième édition, dans la capitale économique congolaise du 25 au 28 mai. Comme chaque année, le festival international Pointe-Noire en scène proposera plusieurs concerts, accessibles au plus grand nombre, sur la grande scène de l'IFC.

Parmi les artistes attendus, Fredy Massamba, talentueux et adulé de tous. Pendant ce festival, il prouvera une fois de plus que sa place est sur scène. Entre chorégraphies et prestations vocales pointues, son enthousiasme sera communicatif. Il mettra du coeur à l'ouvrage pour proposer aux spectateurs une prestation minutieuse.

L'artiste va remonter sur scène pour interpréter ses anciens succès mais également présenter au public son nouvel album "Trancestral", qui signifie la transe que nous procurent les joies de retourner aux racines ancestrales. Un disque produit par l'artiste lui-même en collaboration avec Didier Touch, Rodriguez Vangama qui était déjà de la partie pour son précédent opus, et enregistré entre Yaoundé, Bruxelles, Paris et Montréal.

Ces lieux ont chacun apporté leur touche à l'album composé de hip-hop, soul, rumba congolaise et rythmes traditionnels de l'Afrique centrale. On y retrouve la participation d'artistes d'Afrique, d'Europe et d'Amérique tels que Lokua Kanza (République démocratique du Congo), Djely Tapa (Mali/Canada), Wandah (Congo), Suka Ntima (Belgique/Rwanda) et Funkis (Cameroun). À travers un jeu de chant polyrythmique et polyphonique mixé dans un groove imparable de sonorités des peuples ruraux et urbains, Fredy Massamba a revisité son royaume d'enfance. Sa force réside à interpréter sa musique, en plus d'être derrière sa création avec une parfaite maîtrise mêlée d'une touche d'improvisation.

Créé en 2015, Pointe-Noire en scène est un festival de musiques métisses et des arts qui met en lumière des artistes qui marquent leur temps et leur environnement, mais qui échappent à l'aspect commercial de la musique et différents modes d'expression déployés par les arts visuels et de la scène. Depuis sept ans, ce festival fait vibrer la ville océane avec des sonorités et rythmes d'ici et d'horizons diverses, avec également des éditions spéciales favorisant un pont artistique entre Pointe-Noire et les autres villes. Il a pour objectif de promouvoir activement les jeunes talents de Pointe-Noire en leur permettant de partager, d'échanger, d'apprendre et de transmettre au milieu d'artistes nationaux et Internationaux.

Notons que Pointe-Noire en scène a su s'imposer comme un événement phare, festif et fédérateur autour de la musique live. Réunissant le meilleur de la scène congolaise et internationale, incarnée par des artistes confirmés ou en devenir, ce festival, à la programmation variée, réunit chaque année un public intergénérationnel, issu de tout horizon, avec plusieurs festivaliers. La particularité majeure de cette huitième édition est axée sur une vision « Back to the roots », c'est-à-dire retour aux sources avec des modes d'expression permettant d'éveiller les consciences.