Congo-Kinshasa: Prix des leaders de la santé mondiale - Le Dr Jean-Jacques Muyembe-Tamfum lauréat

Jean-Jacques Muyembe-Tamfum et Peter Piot ont été récompensés, le 18 mai, pour leur engagement inlassable en faveur de la santé. La cérémonie s'est déroulée, le 21 mai, lors de la séance d'ouverture de haut niveau de la 76e assemblée mondiale de la santé.

Le Prix des leaders de la santé mondiale a été créé en 2019 par le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. Les deux lauréats « ont fait preuve d'un engagement inlassable », a indiqué l'OMS qui a salué « leurs contributions exceptionnelles à la promotion de la santé mondiale ».

Jean-Jacques Muyembe-Tamfum et Peter Piot, a rappelé l'OMS, sont d'éminents scientifiques et chefs de file en matière de santé publique. Ils ont joué un rôle actif dans la découverte de la maladie à virus Ebola, avant d'accéder à des postes de direction dans le domaine de la santé mondiale. Le prix qui leur est décerné rend hommage à l'ensemble de leurs contributions à la santé publique.

Le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré : « Ces personnalités remarquables incarnent un dévouement inlassable, un combat indéfectible, un engagement en faveur de l'équité et un altruisme au service de l'humanité et de la santé humaine. Face aux situations d'urgence, crises sanitaires et conflits multiples d'aujourd'hui, nous constatons que le leadership en santé publique et en sciences est plus important que jamais pour faire avancer la santé mondiale. Nos lauréats incarnent aujourd'hui ce leadership. Leurs histoires et leurs réussites conjuguées montrent à quel point nous avons progressé dans la collaboration aux niveaux mondial, régional et national pour renforcer la préparation, la réponse et la résilience face aux urgences sanitaires. Ces scientifiques exceptionnels continueront de nous inspirer chaque jour ».

Contributions novatrices

Le Pr Muyembe-Tamfum de la République démocratique du Congo, fait savoir l'OMS, est récompensé pour son innovation, son leadership et ses contributions novatrices à la prise en charge et au traitement des maladies telles que la maladie à virus Ebola. « Il a contribué de façon déterminante à améliorer les résultats en matière de santé en République démocratique du Congo, dans la région africaine et dans le monde entier », fait savoir l'organisation.

Le Pr Muyembe-Tamfum est directeur général de l'Institut national de recherche biomédicale de la République démocratique du Congo à Kinshasa et professeur titulaire de microbiologie à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Il a été le tout premier président de l'Académie congolaise des sciences et faisait partie, précise l'OMS, de l'équipe qui a découvert le virus Ebola Zaïre lors de la première épidémie enregistrée en 1976, dans la province de l'Équateur. « Plus tard, il a contribué à la conception de l'un des premiers traitements efficaces contre le virus et au déploiement de vaccins expérimentaux contre la maladie à virus Ebola. Il a travaillé sans relâche pour renforcer les moyens scientifiques de la République démocratique du Congo, en créant de nombreuses installations de recherche dans le pays, et a joué un rôle clé - aux côtés de l'OMS - dans la lutte contre les maladies infectieuses », poursuit l'OMS.

Riposte à l'épidémie du VIH-sida

Pour sa part, le Pr Peter Piot, de Belgique, est récompensé pour le leadership extraordinaire dont il a fait preuve lors de la riposte à l'épidémie du VIH-sida et à d'autres défis majeurs en matière de santé mondiale. « Il a joué un rôle primordial dans le lancement de grandes initiatives de santé mondiale, telles que l'Onusida, le Fonds mondial et d'autres encore, qui ont amélioré les résultats en matière de santé dans le monde entier. Sous sa direction, l'Onusida est devenue le principal porte-parole de l'action mondiale contre le sida, et a aussi ouvert la voie à la réforme de l'ONU en réunissant dix organisations différentes des Nations unies », fait savoir l'OMS.

En outre, ajoute l'organisation, le Pr Peter Piot a contribué aux premiers stades de la découverte du virus Ebola et à l'endiguement de la première épidémie connue, en participant à des enquêtes épidémiologiques sur le terrain. « Il a présidé un certain nombre d'initiatives de haut niveau, occupé des fonctions consultatives de haut niveau à plusieurs reprises, notamment dans le contexte de la covid-19, et reçu de nombreux prix », selon l'OMS. Le Pr Peter Piot est conseiller spécial de la présidente de la Commission européenne et professeur de santé mondiale. Il a dirigé la London School of Hygiene & Tropical Medicine.