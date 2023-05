Congo-Kinshasa: Cyclisme - Jonathan Lianza et Linda Kanku vainqueurs du 'Grand Prix Francky-Ombazi' à Kinshasa

La course a été organisée en hommage à Francky Ombazi, une légende congolaise de la bécane décédée en septembre 1988 à Kinshasa.

L'Entente urbaine du cyclisme de Kinshasa/Lukunga a organisé, le 21 mai, dans les artères de Kinshasa, une course cycliste dénommée "Grand Prix Francky-Ombazi", un ancien courreur professionnel. L'évenément s'est tenu sous le patronage du ministre des Sports et des Loisirs, François Kabulo Mwana Kabulo, qui a, d'ailleurs, donné le coup d'envoi à la place Utexafrica sur le boulevard du 30-juin, dans la commune de la Gombe, en présence du président de l'Entente urbaine de cyclisme de Kinshasa/Lukunga, Abraham Luakabuanga.

Au total, trente-trois cyclistes ont participé à cette compétition de la bécane, dont vingt-six messieurs et sept dames. La course a débuté à 10h55 et les courreurs ont franchi la ligne d'arrivée à 11h 50, après avoir couvert une distance de 90 km pour les messieurs, et 28 km pour les dames. Chez les messiers, Jonathan Lianza a terminé premier au sprint final, devant Bebeka Matondo. Linda Kanku, chez les dames, a bouclé les 28 km, devançant Alexa Mayamba.

Le ministre des Sports et des Loisirs a vivement encouragé tous les coureurs. Le président de l'Entente urbaine de cyclisme de Kinshasa/Lukunga a déclaré : "Nous avons commencé ce programme en pensant aux 9es Jeux de la Francophonie. C'est le premier objectif de pourvoir la ville de Kinshasa des meilleurs athlètes et en meilleures conditions (...) Nous essayons de convaincre son excellence, le ministre des Sports, pour que reprenne le tour du Congo".

Le "Grand Prix Francky-Ombazi" est la septième course organisée par l'Entente urbaine du cyclisme de Kinshasa/Lukunga. Pour la petite histoire, Francky Ombazi fut sélectionné dans l'équipe nationale du cyclisme du Zaïre à moins de 20 ans d'âge. Il a pris part à moult compétitions majeures aux niveaux national et international, notamment les Jeux olympiques de Mexique en 1968, à l'âge de 21 ans, le tour de Madagascar en 1969 et le Grand prix président Mobutu, le 20 mai 1974. Il a plusieurs fois remporté la Coupe du Zaïre. Considéré comme une légende du cyclisme congolais, Francky Ombazi est mort le 25 septembre 1988 à Kinshasa à 41 ans.