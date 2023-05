Congo-Brazzaville: Département de Likouala - La commune d'Impfondo et ses environs électrifiés

Mis en service le 22 mai par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, le premier module de la centrale thermique d'Impfondo de 3,4 MW permettra aux habitants du chef-lieu du département de la Likouala et ses environs d'accéder à l'électricité.

C'est devant la population des différents quartiers de la commune d'Impfondo et des districts de la Likouala que le chef de l'Etat a inauguré l'infrastructure tant attendue. La construction de la centrale thermique fait partie du premier lot du projet d'érection de la centrale hybride d'Impfondo dont la première pierre avait été posée, le 2 mars 2021, par le président de la République, pour un montant global de 18 494 589 921 FCFA. L'objectif étant de produire et de fournir l'électricité pérenne sur la base de l'énergie renouvelable de type solaire ; assurer la production en secours et d'appoint par une centrale thermique ; réaliser le réseau d'évacuation d'énergie ; augmenter le taux d'accès à l'électricité par la densification du réseau de distribution ; renforcer le réseau basse tension.

En effet, la partie thermique du projet, érigée sur un terrain d'un hectare, abrite, entre autres, un bâtiment central équipé ; deux groupes électrogènes de 2 MVA chacun ; deux cuves journalières de 4 500 litres chacune ; un système d'air de démarrage. Le tout pour fournir, dans un premier temps, l'électricité quatre heures par jour. Le réseau n'étant pas encore en mesure de recevoir la capacité de l'électricité produite, le gouvernement entend passer de quatre heures de fourniture à douze heures par jour dans un proche avenir.

Présentant les caractéristiques techniques de l'ouvrage, le délégué général aux Grands travaux, Oscar Otoka, a rappelé que le projet structuré en deux phases comprend quatre lots dont le premier consistait en la construction de la centrale thermique de 2 x 1700 KW et le deuxième en la réhabilitation et le renforcement du réseau moyenne tension. Chiffré à 2 902 295 158 FCFA, le lot relatif à la construction de la centrale thermique a été réalisé à 100% par l'entreprise Procob, tout comme la construction des lignes d'évacuation et d'extension du réseau de distribution 20/0.4kV pour un montant de 1 571 676 917 FCFA.

La deuxième phase concerne, quant à elle, les études et la construction de la centrale solaire dont le coût est estimé à 13 779 562 116 FCFA pour une durée de quinze mois d'exécution après réception des commandes, alors que le quatrième lot porte sur la réhabilitation et la densification du réseau basse tension et éclairage public par la société Energie électrique du Congo. « L'exécution de ce lot 3, dans la deuxième phase, permettra d'atteindre les objectifs assignés au projet, à savoir la construction de la centrale solaire et la garantie d'une amélioration significative de l'alimentation électrique de la ville d'Impfondo », a indiqué Oscar Otoka, précisant que le démarrage des travaux du quatrième lot permettra à l'ensemble de la population de la ville d'Impfondo de bénéficier des meilleures conditions d'alimentation électrique.

Fournir l'électricité à moindre coût

Déclinant le schéma d'électrification de la Likouala, le ministre de l'Energie et de l'Hydraulique, Emile Ouosso, a souligné que la mise en service du premier maillon de l'électrification de ce département, matérialisée par cette centrale thermique, sera bientôt complétée par une centrale solaire photovoltaïque. « Au-delà de ce premier maillon, la vision du président de la République est d'apporter, dans le cadre de l'interconnexion au réseau national, l'électricité à toutes les villes et localités du Congo : la Likouala ne saurait se placer en marge », a-t-il déclaré.

Il a également annoncé que son ministère travaille déjà à développer l'hydroélectricité, à partir des sites potentiels identifiés dans le département de la Likouala pour alimenter certaines de ses localités. A titre d'exemple, il a cité le site à développer sur la rivière Ibenga qui produira 18 MW pour desservir les localités du Nord de la Likouala et celui à développer sur la rivière Motaba qui produira 24 MW pour électrifier les localités du Sud de ce département.

« Les coûts de construction de ces ouvrages seront régulièrement inscrits dans tous les prochains budgets de l'Etat. Malgré les progrès notoires enregistrés, nous sommes conscients des enjeux et des efforts inlassables à consentir pour relever les nombreux défis du développement du secteur de l'électricité dans notre pays », a conclu Emile Ouosso.

Le président du conseil municipal, maire d'Impfondo, Alain Moka, a traduit, de son côté, la gratitude des bénéficiaires. « L'inauguration du premier module de la centrale thermique d'Impfondo est la matérialisation du projet de développement qui va substantiellement améliorer le taux d'accès de la population à l'énergie électrique stable, durable et peu polluante que nous souhaitons vivement à moindre coût. L'objectif principal visé étant d'offrir à la population les conditions d'un bien-être réel et concourir au développement économique et social de la cité », a-t-il déclaré.